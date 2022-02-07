年節尾聲太冷！彰化救護2天收90件送醫案 7長者OHCA
年假尾聲氣溫驟降，彰化縣消防局在5、6日兩天接獲90件通報送醫案，涵括疑似心肌梗塞或其他身體不適症狀，其中7人OHCA（到院前無呼吸心跳），年齡介於60幾歲至90幾歲，研判跟天冷而長者心血管較脆弱相關，已將患者緊急送醫救治。
編輯中心／綜合報導
2022-02-07 06:55:13
根據彰化縣消防局統計，從5日上午8點到6日上午8點這24小時之間，就有62件非創傷送醫，其中4件OHCA，分別是線西鄉77歲男子、埤頭鄉91歲男子、員林市67歲男子和員林市80歲女子；6日上午8點至17點，再增28件送醫案，其中3件OHCA，分別是溪湖鎮87歲女子、北斗鎮84歲男子、溪湖鎮63歲女子。
消防局指出，連假尾聲因氣溫急凍或飲食緣故，引發不適症狀民眾增加，讓救護出勤案較平日多，不到兩天時間就有7件OHCA案，但不代表是猝死，在送醫急救後仍有機會恢復心跳，而引發原因，也有待專業醫師判斷。
消防局也提醒，因氣溫驟降或有日夜溫差大的狀況時，要更注意家中長輩的保暖，若有身體不適如意識模糊、走路不穩或肢體麻痺的症狀時，應立即就醫不拖延。（編輯：林莞茜）