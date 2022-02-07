冬奧「掉隊小鴿子」爆紅 中國網友影射：灣灣別再迷路了
北京冬奧4日正式拉開序幕，其中在開幕式表演中，有關「掉隊小鴿子」的部分，意外在中國網路上掀起熱議，不少中國的網友都認為，掉隊小鴿子被小姐姐帶回隊伍的一幕，其實就是在形容台灣有如迷途羔羊，紛紛喊話台灣：「別迷路了，趕快回家吧！」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-07 07:33:30
綜合《北京頭條》等中媒報導，「掉隊小鴿子」是開幕式上《閃亮的雪花》節目的一部分，節目一開始，數百名小朋友們手持和平鴿模型燈籠，圍繞在巨型雪花周圍自由舞蹈，最後匯聚到舞台中央，組合成一個心形。
然而，畫面中卻突然出現了1隻掉隊的小鴿子，沒有融入心形圖案，非常顯眼，後來有位小姐姐跑了過來，拉起掉隊小鴿子的手，一同跑回到隊伍中。
報導指出，「掉隊小鴿子」這幕觸動無數中國網友，認為其實就是在暗喻兩岸關係，位置也正好是東南角。許多中國網友紛紛打下：「不可分『鴿』」、「一鴿都不能少」、「別迷路了，回家吧」、「彎彎，聽到了嗎？」
不過，也有部分中國民眾表示，「掉隊小鴿子」也有可能是在形容兒童、婦女遭拐賣的亂象，希望「所有離開家的孩子能回家，但願所有被拐賣的孩子找到回家的路」。