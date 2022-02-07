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白俄擬修憲部署俄軍核武　分析：區域安全進入新危險階段

▲白俄羅斯總統盧卡申科（右）與俄羅斯總統蒲亭（左）的關係日益密切，被認為對烏克蘭局勢、歐洲安全形成不利影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲白俄羅斯總統盧卡申科（右）與俄羅斯總統蒲亭（左）的關係日益密切，被認為對烏克蘭局勢、歐洲安全形成不利影響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-07 08:20:08｜2022-02-07 08:25:15

烏克蘭緊張局勢持續升溫，近日才有美國軍方與情治單位警告，俄羅斯即將完成大舉入侵烏克蘭的準備，一旦開戰，基輔恐怕會在2天內淪陷；美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也聲稱，俄羅斯隨時可能對烏克蘭採取軍事行動。而白俄羅斯與俄國聯合軍演，甚至將舉行修憲公投，允許國內領土部署俄國核武一事，也讓專家對區域安全十分擔憂。

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英國智庫國際戰略研究所（IISS）戰略、科技與軍備控制項目主任阿爾貝克（William Alberque），本月4日撰文警告，白俄在去年12月底公布了憲法的修改提案，並將於今年2月27日交付全民公投，大多數的人只注意到修憲內容中，有關現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）任期無限，以及限制議會權力的部分，卻忽略了另外1個重點，即新憲法將允許白俄羅斯自1996年以來，首次在其境內部署俄軍核武。

阿爾貝克認為，此事無疑是項重大發展，讓人質疑白俄羅斯是否會遵守1994年《布達佩斯安全保障備忘錄》下的義務，該備忘錄雖然不屬於正式的國際條約，但旨在以解決烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克於蘇聯解體並獨立後，前蘇聯遺留下來的核子武器問題；烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克並於同年簽署核武禁擴條約，移交核子武器給俄羅斯，當時盧卡申科就已是白俄總統。

阿爾貝克擔心，白俄當局企圖修改憲法中，有關中立和無核地位的部分，很可能是盧卡申科為了換取俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的持續支持，特別他近日身陷多重政治危機，並逐漸失去西方國家的信任。

阿爾貝克直指，白俄這一連串的舉動，在當前烏克蘭危機的背景下，無疑也會對歐洲安全產生巨大影響，隨著白俄羅斯中立性以及無核化承諾的消失，歐洲及大西洋安全正進入新危險階段。

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