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虎年開紅！台股早盤漲近200點站上17800點　環球晶跌逾7%

▲台股金虎年開紅盤，今（7）日早盤漲近200點，站上17800點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股金虎年開紅盤，今（7）日早盤漲近200點，站上17800點。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2022-02-07 09:42:33

雖然台股春節休市期間，美股出現重大變化，Meta與Amazon股價表現兩樣情，但全球股市累計普遍收紅，台股今（7）日金虎年開紅盤，以17750.70點、上漲76.3點開出後，漲幅隨後擴大逾百點，進一步衝破17800點，一度來到17869.15點，上漲194.75點，目前仍漲130餘點。不過，矽晶圓大廠環球晶未能完成收購世創，股價一度跌逾7%，而元宇宙概念股的宏達電早盤也跌逾4%，亞信、鈺創、驊訊跌幅亦超過1%。

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美國上周五公布1月就業數據強勁，加深市場對緊縮貨幣政策的預期，美股互有漲跌，其中道瓊工業指數終場下跌21.42點，跌0.06%，收在35089.74點；標普500指數上漲23.09點，漲0.52%，收在4500.53點；那斯達克指數上漲219.19點，漲1.58%，收在14098.01點；費城半導體指數上漲20.526點，漲0.60%，收在3453.074點。

不過，綜觀全球股市1月27日至2月4日表現相對穩定且普遍呈現回，美國方面，道瓊工業指數漲2.7%，NASDAQ漲4.1%；歐洲方面，德國跌2.3%，法國跌0.4%，英國漲0.6%；亞洲方面，日本漲1.6%，韓國漲1.5%、香港漲1.2%。

台股今日金虎年開紅盤，一開盤也站上17700點，以17750.70點、上漲76.3點開出，更在電子、航運股領軍下，進一步衝上17800點，一度來到17869.15點，上漲194.75點，台積電以644元開出，漲逾1%，不過，目前拉回平盤上下震盪，而聯發科盤中漲幅超過4%，鴻海亦漲逾1%，航運股股盤中也漲逾2%，華航漲逾4%，長榮航漲超過3%，而長榮、陽明漲幅也都超過2%。

倒是水泥、食品、紡織、電機機械及貿易百貨股今日則逆勢跌，其中貿易百貨更跌超過1%，而Meta大跌使得先前漲多的元宇宙概念股恐面臨下跌修正，其中台股元宇宙概念股宏達電今日早盤則跌逾4%，亞信、鈺創、驊訊也都跌超過1%。

此外，環球晶公開收購世創案於交易截止日前 (2022年1月31日)，未能成就所有所需收購條件，即未能取得所有主管機關核准，因此將執行擴產，今日也反映在股價上，早盤一度跌逾7%，股價下探712元，目前仍跌超過5%，在730元震盪。

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