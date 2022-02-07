虎年開紅！台股早盤漲近200點站上17800點　環球晶跌逾7%

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不過，綜觀全球股市1月27日至2月4日表現相對穩定且普遍呈現回，美國方面，道瓊工業指數漲2.7%，NASDAQ漲4.1%；歐洲方面，德國跌2.3%，法國跌0.4%，英國漲0.6%；亞洲方面，日本漲1.6%，韓國漲1.5%、香港漲1.2%。
台股今日金虎年開紅盤，一開盤也站上17700點，以17750.70點、上漲76.3點開出，更在電子、航運股領軍下，進一步衝上17800點，一度來到17869.15點，上漲194.75點，台積電以644元開出，漲逾1%，不過，目前拉回平盤上下震盪，而聯發科盤中漲幅超過4%，鴻海亦漲逾1%，航運股股盤中也漲逾2%，華航漲逾4%，長榮航漲超過3%，而長榮、陽明漲幅也都超過2%。
倒是水泥、食品、紡織、電機機械及貿易百貨股今日則逆勢跌，其中貿易百貨更跌超過1%，而Meta大跌使得先前漲多的元宇宙概念股恐面臨下跌修正，其中台股元宇宙概念股宏達電今日早盤則跌逾4%，亞信、鈺創、驊訊也都跌超過1%。
此外，環球晶公開收購世創案於交易截止日前 (2022年1月31日)，未能成就所有所需收購條件，即未能取得所有主管機關核准，因此將執行擴產，今日也反映在股價上，早盤一度跌逾7%，股價下探712元，目前仍跌超過5%，在730元震盪。