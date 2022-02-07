開工紅包縮水「僅期望值六三折」 上班首日最憂三狀況
今（7）日為春節連假後首個開工日，許多上班族都期盼能拿到大紅包，然而根據人力銀行調查，有計畫發開工紅包的企業略低於去年，預算更縮水，僅剩上班族期望值的「六三折」。對於恢復上班第一天，不少上班族也憂心有整天疲憊、注意力不集中等情形。
記者許若茵／台北報導
2022-02-07 09:54:34
春節9天連假結束，今是恢復上班第一天，根據傳統，公司行號會挑選吉時集體開工拜拜，並發放小額的「開工紅包」給員工提振士氣。根據yes123求職網「虎年新春開工調查」，有13.5%上班族希望開工紅包能有「3000元（含）以上」，平均來說，上班族期望每一包，能夠拿到1512元，略高於去年的1489元。
不過調查顯示，今年僅有68.7%的企業透露，有計畫發放開工紅包，略低於去年的70.2%，且平均每包預算，也比去年的1002元減少了43元，僅剩959元，為上班族期望值1512元的「六三折」而已。
另在開工首日，上班族「最擔心」的事情，在可複選狀況下，依序為「整天的疲憊感」（63.6%）、「工作注意力不集中」（47.8%）、「體重增加，準備減肥」（45.8%），以及「自己新的人事命令公佈」（27.1%）、「整天心情低落」（24.4%）、「老闆宣佈獎金或福利縮水、準備裁員、減薪、放無薪假」（16.2%）。
「新年要有新氣象！」人力銀行發言人楊宗斌建議，與其再花兩三天調整，讓老闆、主管留下不太好的開春印象，還不如就提前個兩三天「按表操課」，例如照平常上班日的起床時間，要求自己不能賴床。
楊宗斌認為，上班族除了可以先適度運動，有助提振精神外，還要同時修正回平時三餐的飲食量，以及用餐時間，甚至先想好年後第一個禮拜的工作進度，以及準備好正式服裝，調整心情迎接開工日。