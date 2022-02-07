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突然變聲、喉嚨痛別輕忽！頸部發現小腫塊　當心癌症上身

▲一名婦人發現自己側頸部有一個小小腫塊，透過正子攝影追出竟然罹患扁桃腺癌，經過放療及化療後病情才得以控制。（圖／澄清醫院提供）
▲一名婦人發現自己側頸部有一個小小腫塊，透過正子攝影追出竟然罹患扁桃腺癌，經過放療及化療後病情才得以控制。（圖／澄清醫院提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-07 10:05:02｜2022-02-07 10:10:36

身上莫名出現小腫塊，又喉嚨痛、聲音變了，可千萬別大意，當心癌症找上門！有一名一位48歲婦女，平常不抽煙不喝酒也不吃檳榔，但日前自己摸到左側頸部有一個小小的腫塊，因為不痛不癢所以根本不以為意，沒想到一個月後腫塊似乎越來越大，就醫經全身正子攝影和切片檢驗，才確診罹患左側扁桃腺癌。收治這名病患的澄清醫院中港院區耳鼻喉科林奐宇醫師表示，頸部出現不明腫塊的原因十分複雜，民眾千萬不可輕忽，應即早就醫找出病因。

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這名婦女在門診理學檢查，除了發現此一大小約3公分的左頸部腫塊之外，無任何上消化呼吸道黏膜的病灶，進一步幫患者安排頭頸部超音波檢查合併細針抽吸，才發現原來腫塊竟是頸部淋巴轉移的癌症。林奐宇醫師表示，雖然知道是由淋巴轉移到左頸部，但到底是從何處轉來的、最初癌部位都無從得知，只能靠全身正子攝影來追尋，最後找到可疑的病灶，經切片確診為左側扁桃腺癌。

後來這名患者在接受放射線治療及化學治療後，扁桃腺癌與頸部腫塊已消失。目前無復發跡象，幸運撿回一命。林奐宇醫師說，扁桃腺癌好發於40歲以上的病人，通常與抽菸、酗酒等習慣有關，但也有不明原因罹癌。初期症狀大多不明顯，直到腫瘤侵犯到周圍組織，才可能出現喉嚨腫痛的症狀。

林奐宇指出，頸部腫塊依發生的原因主要分為三大類，包括發炎性、先天發育不良性、腫瘤性。通常整段上會先針對年齡層來做初步的區分。年紀15歲以下的兒童、青少年，多半是導因於病毒或細菌感染的淋巴腺炎。其次是先天性的病症例如甲狀舌骨囊腫，最後才是腫瘤（如甲狀腺瘤、淋巴瘤等）。而年紀介於16-40歲的青年、成人，先天發育所致的囊腫（鰓裂囊腫）與唾液腺疾患（唾液腺炎、唾液腺結石）比較多見。 

至於年紀40歲以上的成人與老年人，一旦出現頸部腫塊，就必須優先考慮是否潛藏有惡性腫瘤所致的頸部淋巴轉移。另外，腫塊發生的部位也是一項有利的鑑別線索，一般頸部腫塊多數以淋巴結居多，但是根據不同的部位也會也其他的考量，例如耳下部位的腮腺、下頷部的唾液腺及頸部正中央偏下的甲狀腺，這些也都是有可能發生頸部腫塊的原因之一。

林奐宇醫師強調，隨著科技的進步，門診就醫時就可透過頸部超音波檢查，再配合細針抽吸更能提高疾病診斷的準確度。而全身正子攝影更是提供癌症的精準部位及罹癌的期別，做為精準治療的重要參據。 

根據衛福部統計，惡性腫瘤長期高居國人十大死因的第一位，在耳鼻喉科的門診中，因為頸部出現腫塊而來就診的患者並不在少數，且有日漸增加的趨勢。林奐宇提醒民眾，成人頸部腫塊越來越大、腫塊有消但沒有完全消失、聲音上的改變、吞嚥有困難或是疼痛、同側耳朵疼痛或是聽力異常等現象，是有潛藏惡性腫瘤的可能性，建議應該先找耳鼻喉科醫師做頭頸部詳細的檢查，先排除癌症的可能，才是最安全的作法。

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