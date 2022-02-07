質疑林志玲找代孕被砲轟 廣告小妹道歉「揭露他人隱私」
台灣第一名模林志玲前陣子在除夕稍來好消息，以47歲高齡生下小孩，開心升格最美人母。不過廣告小妹認為林志玲從懷孕到生產全程保密，發文暗指她找代理孕母，被許多人砲轟是在隨意揣測，而她今（7）日一早終於發文道歉。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-07 10:24:52
廣告小妹坦言可以接受被罵，儘管自己沒有攻擊的意思，但是在社群平台公開發言，本來就存在被質疑的風險：「這點風險認知我是有的，也會進行檢討。」廣告小妹透露這些年來，一直因大陸人身分、政治立場被懷疑是「大外宣」，被罵反女權、剝削女性，但自己卻是來自女權最高漲的上海：「還有人說我是沒良心的資本主義走狗極右派，但是我是社工，大家能不能統一一下邏輯再砲我？謝謝。」
廣告小妹隨後在留言區也認了自己的發言，確實存在揭露他人隱私的疑慮，表示會檢討、改進：「我被罵的主因，我懂，關於這點，我很抱歉，下次會留意，希望做一個榜樣，不僅致歉、檢討、也會改過。」同時希望網友們可以針對她當前的言行，而不是無故再去抨擊其他事：「只是各私訊者的訊息會夾雜其它辱罵內容（譬如我的政治立場、國籍身分等），我希望能就事論事，感謝。」