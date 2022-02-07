助蓋廟土地公賜福！彩券行連兩天中年男、年輕情侶中百萬
大年初七開工日，持續傳出有人買彩券中大獎。在桃園市的1家投注站就連續兩天有中年男及年輕情侶分別刮中「2000萬超級紅包」刮刮樂的百萬大獎。投注站也透露，去年店裡後方土地公廟占用到別人土地被拆除，在熱心里長跟善心人士幫忙下，土地公廟得以重建，投注站也出了一點心意幫忙，可能因助蓋廟土地公賜福，才會這麼幸運店裡連兩天刮出大獎。
記者顏真真/台北報導
2022-02-07 10:37:16
台灣彩券公司在新春推出13款應景刮刮樂，其中大面額刮刮樂最受歡迎，其中「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，統計至2月5日止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、179個100萬元，其中位在桃園市桃園區的投注站「巨彩商行」更連續兩天刮中百萬大獎。
根據投注站黃小姐描述，店裡連續2天刮出「2000萬超級紅包」的百萬獎項，第一位刮中百萬的幸運兒是位40多歲男性，每年過年一定都會買「2000萬超級紅包」，當天是和家人在家刮中百萬，開心帶著爸媽到店裡對獎、分享喜悅。
第二位百萬中獎人則是一對年輕情侶，男生覺得女朋友今年運勢很好，果真女朋友選的「2000萬超級紅包」刮中了百萬。對於連兩天刮出百萬大獎，黃小姐透露，去年店裡後方土地公廟佔用到別人土地被拆除，在熱心里長跟善心人士幫忙下，土地公廟得以重建，投注站也出了一點心意幫忙，應該是土地公因此照顧我們，讓店裡連續2天刮出百萬大獎。