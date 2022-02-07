花蓮男騎重機載母上武嶺賞雪 兩人遇雨失溫「冷到吐」
花蓮一名邱姓男子，在初三時趁合歡山降雪，騎著重機載著60歲的母親前往武嶺，但在途中遇上大雨，兩人保暖衣物帶得不夠，出現失溫「冷到嘔吐」、頭暈等狀況，緊急報警求救，警消獲報後前往尋人，及時在台14甲線35.1公里處找到濕透的母子倆，將人載往仁愛分局翠峰派出所後轉送埔里榮民醫院救治。
編輯中心／綜合報導
2022-02-07 10:31:52
據了解，21歲的邱姓男子在3日中午，騎重機載著60歲母親，從花蓮市區前往中橫欲上武嶺賞雪，但途中遇上大雨，兩人因保暖衣物不足而開始出現失溫症狀，緊急在下午報警求救
由於邱男未能詳細描述位置，仁愛警分局翠峰派出所員警和求花蓮新城分局合歡派出所兩頭出發尋人，所幸在17時許在台14甲線35.1K處彎道旁，發現渾身濕透的母子兩人以及其所騎乘的重機。
警方見兩人已出現發抖、頭暈和嘔吐等失溫狀況，先緊急將人載到翠峰派出所後，再由消防局待命的救護車將兩人轉送至埔里榮民醫院救治，所幸無大礙。
警方對此強調，高山區氣溫驟變，這一週就發生兩起類似事件，提醒民眾在雪季期間，容易有起霧、大雨和強風狀況，上山前務必做足準備，以免發生危險。（編輯：林莞茜）