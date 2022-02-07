越南農曆新年鬥毆、車禍意外頻傳 9天連假數百人喪生
《四方報》報導，越南與台灣一樣有過春節的傳統，今年從1月29日到2月6日共放了9天連假，年節期間大家多會與親朋好友聚會、飲酒同歡，導致打架、鬥毆與車禍意外頻傳，統計逾數百人因此死亡；其中鬥毆致死共195人、車禍死亡也超過159人。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-07 10:44:19
綜合越南媒體報導，越南衛生部檢驗與治療管理局統計指出，1月31日（除夕）至2月5日（初五），6天內共有2838人因打架、鬥毆而送醫，其中1245人傷勢較重須住院進一步治療，並有195人傷重死亡。不過，越南衛生部檢驗與治療管理局強調，這項數據與去年相較有所下降。
除了鬥毆事件變多，交通意外也頻傳。根據越南國家安全委員會統計，9天連假頭4天就發生17,345起車禍意外，近160人死亡；車禍致死原因多來自酒駕及未配戴安全帽。不過，越南國家安全委員會指出，與去年春節同期比較，車禍事件下降了15%。
車禍是越南國民最大宗的死因之一，而農曆新年是越南一年中最重要的假期，民眾喝酒、開車遠行、大型聚會機會變多，導致更多交通意外、肢體衝突發生。2019年農曆新年，越南於8天假期中平均每天有22人死於交通事故。