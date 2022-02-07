傳近期開放福島食品進口 民眾黨團籲源頭管理、明白標示
傳出政府將於近期宣布開放日本福島五縣市食品進口，台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠今（7）日表示，期盼做到「源頭管理、明白標示」，更不要如先前的萊豬進口那般蠻橫粗暴，造成社會撕裂及食安疑慮。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-07 11:28:44｜2022-02-07 11:29:59
立院今日上午舉行第10屆第5會期立法委員集中報到，福島食品開放成為焦點話題，邱臣遠會後受訪指出，福島食品進口國人都十分關切，他呼籲執政黨妥善跟民意溝通，做到「源頭管理、明白標示」，讓人民有「知」及「選擇」的權力，切勿如先前的萊豬進口那般蠻橫粗暴，造成社會撕裂及食安疑慮。
邱臣遠指出，本會期本黨團的關注重點，包括營業與非營業基金預算案審查、福島食品進口案、疫情及少子化等問題。去年的國營事業預算拖了將近整整一年、都要執行完了才審查完畢，嚴重延誤國營事業的財務調度能力。立法院長游錫堃之前曾承諾過希望預算審查能符合相關時程規定，民眾黨秉持財政紀律原則，希望國營事業預算能在本會期儘速完成，不要一拖再拖。
邱臣遠表示，新的一年台灣也面臨許多挑戰，例如本土疫情升溫，在相關邊境管理、防疫措施及醫療量能上政府是否已做足準備，面對疫情對經濟造成的衝擊及生活型態的改變？還有台灣長久以來的少子化、青年低薪等國安危機；物價飛漲以及居高不下的房價，甚至面臨破產危機的勞保年金改革等議題，要如何給予年輕人一個充滿希望的未來，讓台灣成為安居樂業之地，都是民眾黨團持續關切的重點。
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