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影／九合一提名「這族群」參選　朱立倫：不滿意的我來扛

▲國民黨主席朱立倫今（7）日赴黨中央參加新春團拜。（圖／文傳會提供）
▲國民黨主席朱立倫今（7）日赴黨中央參加新春團拜。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-07 11:27:49｜2022-02-07 12:38:52

針對年底選舉黨內提名時程，國民黨主席朱立倫今（7）日上午表示，國民黨會讓更多年輕世代參選，不滿意的他會扛起責任。

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朱立倫上午出席黨中央新春團拜時受訪表示，只要全黨團結就會勝利，不團結就會挫敗，面對年底的九合一選舉，沒有人可置身事外，也沒有個人考量。團結是黨再起的基礎，沒有一棒接一棒、沒有年輕世代就沒有未來，年輕人就是國民黨的希望，只有更多年輕朋友成為國民黨的提名候選人，國民黨才有未來、才有願景。

朱立倫說，「國民黨的希望在下一代，國民黨未來在年輕世代」。先總統蔣經國先生在四、五十年前就有這樣遠見，培養出非常多國民黨優秀的新世代，包括在座的馬英九、吳伯雄、吳敦義等都是蔣經國培養出來的人才。國民黨不能沒有年輕世代，所以這次的九合一選舉一定要讓年輕世代能夠出頭，讓更多的年輕世代獲得肯定，「不滿意的，責任我來扛」，一定要讓年輕世代能夠獲得更多的肯定、更多的提名，這是國民黨最基本要再起的政策。

此外，針對訪美時間點，朱立倫強調，訪美計畫一定會去，現在籌備的工作也到一定的階段，但是要配合整個疫情的時間，總是希望越快越好，最慢在暑假前成行。

朱立倫表示，這段期間他與各國友人常常面對面或透過視訊的接觸，駐美代表處也籌備完成，進行到一定的階段，前段時間包括夏立言副主席、國民黨立委、海外部主任陳以信以及國際部同事分別在美國訪問，會見非常多美國國會、行政、智庫以及學界重要的人士，「我們相信國民黨連結全世界，親美的態度是我們最基本的立場，永遠不會改變。讓世界看見國民黨堅持民主自由的路線，也是我們最重要的路線。」希望疫情稍緩之後，他就能到美國訪問，進行更多的交流，讓全世界看見國民黨努力堅持民主自由的立場。


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