鎮店虎斑貓「招財」 南港彩券行年輕男刮中100萬元
大年初七除大樂透及威力彩將開獎，刮刮樂也持續傳出有人中大獎的好消息，位在台北市南港區的投注站也開出百萬大獎，還是一名年輕男性，買了幾張刮刮樂，其中「2000萬超級紅包」刮中100萬元，中獎人趕緊再回店裡報喜。投注站表示應該是店裡養了虎斑貓「招財」帶來的好運，尤其每當有客人上門，「招財」就會湊過去讓人摸摸牠，甚至有客人會在「招財」頭上繞三圈，把「招財」當成金虎年的財神爺。
記者顏真真/台北報導
2022-02-07 11:37:14
台灣彩券公司今（2022）年新春推出的限量刮刮樂「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，統計至2月5日止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、179個100萬元，其中位在台北市南港區「旺日日公益彩券行」就有年輕男性刮中100萬元大獎。
根據投注站轉述，刮出大獎的是位年輕男性，當天來店內買了幾張刮刮樂帶回家刮，沒想到其中1張「2000萬超級紅包」刮中100萬元，中獎人趕緊再回店裡報喜。投注站王小姐認為，應該是店裡養的虎斑貓「招財」帶來的好運。
她說，虎貓本一家，今年又恰巧是虎年，每當有客人上門買彩券，店裡的「招財」就會湊過去讓人摸摸牠，讓客人都很驚喜，感覺帶福氣又帶財，甚至有客人會在「招財」頭上繞三圈，把「招財」當成金虎年的財神爺，大概也是因為這樣才讓財神爺眷顧，讓店裡刮出大獎。