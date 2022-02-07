名家論壇》張之豪／為何綠營支持者不該提「不在籍投票」

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上次有人提起不在籍投票，真的是在最不恰當的時候，剛好12/18公投剛結束，勉強撐過來的時候。
「勉強撐過來」，是綠營支持者每次選舉的心聲。
有的政治人物會常說，「我在當XX前，是個勞工/企業主/通勤族/工程師…」各種職業或身分都能代入。
也有人毫無其它社會經驗，畢業第一份工作就是來準備選舉，那種也是有，不過因為社會化嚴重不足之故，在對社會化門檻非常高的政治工作裡，也最容易遇到地雷。
好，扯遠了。
我只是要說，我在當議員以前，是個資深的綠營支持者，以我的年紀（1981）來說，真的很資深，1996，我還沒有投票權，就在支持彭謝配（這也部份解釋了我的戰服顏色選擇，是我們dpp先用，某黨日後才無恥抄來用的）。
做為綠營支持者，我從小，就每次都帶著毫無根據的信心相信這次會贏，我曾真的以為彭明敏會當上總統。
當然那時候我真的還只是個中二屁孩，懇請原諒我當年的天真樂觀。
日後我開始正式變成有現實感的綠營支持者，我知道，光是要一個支持者讀這篇文章讀到這裡，就已經只剩下六成不到的人。
也就是說，每一張投給綠營，或者綠營理念的票，都非常、非常不容易。
這跟國民黨不同，因為「國民黨」叫做「原廠設定」，戒嚴時代，如果一個人要參選，又不想被抓去關，又不想讓家人親戚陷入危險，那就只有「加入國民黨的救國團/民眾服務社/婦女會/其它附隨組織」的選項。
也就是，大前提是國民黨，至於是哪個系統的國民黨，端看個人機遇與造化。
所以綠營的支持者來得難得，票也來得難得。
我們知不知道基層經營困難？當然知道。
我們知不知道至今仍有很多資源，在層層結構下，仍難以撼動？當然知道。比方X會、X會、XX會，比比皆是。
這次冬季奧運的相關團體，當然也是同樣的問題，數十年如一日。
這也是為什麼我身為一個議員，做得這麼窮困、辛苦，卻也仍然要擇善固執，不同流合污。
因為所到各處，皆為這些「原廠設定」的組織啊。
既然不可能服膺是我不妥協的原則，那麼，保持禮貌，已經是我的極限了。
以上在說的，都只是要說明，藍大於綠的結構，很深、很硬、很難以打破，也缺乏子彈。
而綠營執政，在大的國政上，能不出賣台灣、不被中國威嚇，能保家衛國，已經是實屬萬幸，我在說的，是國軍、國安、外交，這些東西。
民進黨政府，自然沒有餘力，全心處理基層組織，這種類型的議題。
所以地方議會藍大於綠，所以12/18公投，北部大敗，這個結構背景都扮演了重要因素。
當然，個別縣市分別有自己的脈絡，人的因素、首長的因素，等等。
好，我還是沒講不在籍投票。
因為這個議題真正的重點，從來都不是「投票方式太古老」、「離家遊子應得到便捷投票方式」的問題。
而是，每一次綠營所謂的「勝利」，其實都是所有支持者，與「還care的綠營公職」（是的，我當然知道有的綠營公職在公投時，事不關己、袖手旁觀的狀況，誠如我說的，我曾經是那個比綠營還著急在意的支持者很多年）。
不過，當時，我也沒空管那些了，因為我不只是個支持者，我自己已經是個綠營公職了，所以我就是逼自己一直去拚，寫文章、宣講、親自打電話動員，用盡一切努力，至少我現在回頭看當時的我自己，我敢說，我真的用盡全力了。
每一次的「勝利」，都是支持者與部份公職，拚了老命，用盡全力，才打出來的成果。
沒有一次是「行有餘力」，贏了以後可以「盡情揮霍」這得來不易這一丁點credit的。
稍有不慎，隨便一個可能撼動、危及目前成果的變革，都有可能讓稍微還可以的現狀，馬上一敗塗地。
2018就是這樣。
我記得那天開票完，我開直播感謝大家的支持與投票，我人生首次參選議員，當選了，但我一絲笑容也擠不出來，我應該要笑的，如果我是個「只在意自己仕途的年輕政治人物」。
但那晚，我就只是個在意台灣整體本土政治版圖的「綠營支持者」，所以我笑不出來。
高雄輸了、台中輸了、台北姚文智輸了，基隆市的議員選舉只能用「大敗」來形容，整個安樂區的民進黨從三席變成只有我一席，根本就是心情超沈重的。
這就是為什麼，我們不應該在執政並沒有更穩固的情況下，貿然再提「不在籍投票」這種可能破窗的投票制度問題。
不是不能提，但每次提款前，必須要先存款。如果2022全國大勝，OK，要談來談，登記制，什麼的，談談看。
但是在北部公投大敗，年底地方選舉又並不非常樂觀的前提之下，這時候提這種可能破窗的制度變革議題，實在不太恰當。
●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
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