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大翻盤！她當選《華燈》兇手第一名　最腹黑結局版本出爐

▲《華燈初上》兇手嫌疑第一名是蘇慶儀。（圖／Netflix）
▲《華燈初上》兇手嫌疑第一名是蘇慶儀。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-07 13:15:00

拍出80年代林森北路歡場文化的《華燈初上》，從11月開播以來穩占Netflix排行榜前十名，劇中一樁紅鞋女屍命案，掀起全民猜兇手運動，《NOWnews今日新聞》舉辦民調預測活動，由楊謹華飾演的媽媽桑「蘇慶儀」被票選為兇手人選第一名。

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以下劇情有雷

▲劉敬（左）飾演的子維穿著印英文「Hannibal」的衣服。（圖／翻攝Netflix）
▲劉敬（左）飾演的子維穿著印英文「Hannibal」的衣服。（圖／翻攝Netflix）
拿下第三名的是吳子維（劉敬飾），以羅雨儂（林心如飾）兒子身分登場的他，真正身世是蘇慶儀被媽媽男友性侵後意外懷孕的小孩，蘇慶儀用毒品陷害羅雨儂，或許是想趁機奪走親生兒子子維，推測與羅雨儂感情深厚的子維，不允許有任何人傷害羅雨儂，因此心生殺機，網友直指戲中有一幕拍到子維身上穿的T恤，印有英文「hannibal」（人魔），有可能早已暗示結局。

▲李李仁（右）在劇中蹂躪劉品言。（圖／華燈初上臉書粉專）
▲劉品言（左）在《華燈初上》是兇手熱門人選之一。（圖／華燈初上臉書粉專）
第二名是酒店小姐花子（劉品言飾）跟刑警阿達（章廣辰飾），慘遭黑道老大彪哥性侵的花子，被蘇慶儀趕出「光」酒店，在第二季尾聲，江瀚（鳳小岳飾）發現一卷錄音帶錄到女生聲音顫抖的說：「我不是故意的，她死了嗎？」接著江瀚就被阿達開車撞飛，許多人認為那是花子的聲音，或許是在與蘇慶儀談判的過程中，情緒失控錯手誤殺對方，找來阿達一起處理屍體。

▲楊謹華服裝偏向貼身柔媚。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲楊謹華飾演的「蘇慶儀」城府極深。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
獲得35.3%網友票選的兇手冠軍，就是在第二季搖身變成「腹黑大魔王」的蘇慶儀，成長過程缺乏母愛的她性格自卑，覺得自己不被重視，對她最重要的2個男人江瀚、子維，心都在羅雨儂身上，萬念俱灰的她在遇害之前，做了很多激怒身邊人的事件，像是把未婚夫中村先生的戒指送給阿季、公開江瀚寫給女演員的情書、轉移酒店股分孤立羅雨儂等等，或許蘇慶儀的死是自己一手策畫，藉由他人之手讓自己離開這個世界。

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