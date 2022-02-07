大翻盤！她當選《華燈》兇手第一名　最腹黑結局版本出爐

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拿下第三名的是吳子維（劉敬飾），以羅雨儂（林心如飾）兒子身分登場的他，真正身世是蘇慶儀被媽媽男友性侵後意外懷孕的小孩，蘇慶儀用毒品陷害羅雨儂，或許是想趁機奪走親生兒子子維，推測與羅雨儂感情深厚的子維，不允許有任何人傷害羅雨儂，因此心生殺機，網友直指戲中有一幕拍到子維身上穿的T恤，印有英文「hannibal」（人魔），有可能早已暗示結局。
第二名是酒店小姐花子（劉品言飾）跟刑警阿達（章廣辰飾），慘遭黑道老大彪哥性侵的花子，被蘇慶儀趕出「光」酒店，在第二季尾聲，江瀚（鳳小岳飾）發現一卷錄音帶錄到女生聲音顫抖的說：「我不是故意的，她死了嗎？」接著江瀚就被阿達開車撞飛，許多人認為那是花子的聲音，或許是在與蘇慶儀談判的過程中，情緒失控錯手誤殺對方，找來阿達一起處理屍體。
獲得35.3%網友票選的兇手冠軍，就是在第二季搖身變成「腹黑大魔王」的蘇慶儀，成長過程缺乏母愛的她性格自卑，覺得自己不被重視，對她最重要的2個男人江瀚、子維，心都在羅雨儂身上，萬念俱灰的她在遇害之前，做了很多激怒身邊人的事件，像是把未婚夫中村先生的戒指送給阿季、公開江瀚寫給女演員的情書、轉移酒店股分孤立羅雨儂等等，或許蘇慶儀的死是自己一手策畫，藉由他人之手讓自己離開這個世界。
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