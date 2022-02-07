宏都拉斯總統卡蕬楚確診 外交部：特使團篩檢全都陰性
宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）經篩檢確診新冠肺炎，由於上（1）月底副總統賴清德才率團祝賀卡蕬楚就職，外界關注特使團健康狀況。外交部今（7）日表示，已第一時間表達關心，並表示由副總統賴清德率領的特使團，篩檢結果都是陰性。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-07 12:00:06｜2022-02-07 12:01:37
外交部發言人歐江安表示，外交部已掌握宏都拉斯總統卡蕬楚確診新冠肺炎的消息，我國駐宏都拉斯大使溫曜禎已在第一時間轉致總統蔡英文、副總統賴清德及外交部長吳釗燮的誠摯關心，祝福她早日康復。
歐江安表示，賴副總統曾於宏國當地時間1月26日晚間與卡蕬楚在宏國首府會晤，另於27日就職典禮及雙邊會談時多次互動。訪問宏國期間，特使團嚴格遵守防疫規定，參加活動時全團人員及駐館人員也全程佩戴口罩。訪問期間及返台前的抗原快篩及PCR核酸檢測結果都是陰性。
外交部強調，目前特使團所有人員皆依防疫規定進行檢疫隔離，並已進行至少2次抗原快篩，結果均為陰性，副總統及團員身體健康良好。全團人員將於結束隔離前一日再次進行PCR採檢，也持續密切注意全團人員健康狀況。
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