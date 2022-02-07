名家論壇》陳冲／聯準會欲說還休　還是欲語還羞

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真巧，同樣是年前，美國聯準會在千呼萬喚中，發布了一紙Discussion Paper，說明美國對CBDC(央行數位貨幣)的態度。說千呼萬喚並不為過，早在2014年，中國人民銀行就已設置專案單位，研究數位貨幣，之後聯準會就不時被媒體請教對CBDC的看法，歷任主席均含糊以對。2018至2020年，中國人民銀行陸續宣布成果，擺出84項專利，並進行試點，配合本次北京冬奧更將試點擴大為十處。2020年聯準會只好改口不排除引進CBDC，去年五月更表示early summer將提出立場說明，結果卻是一延再延，終於在今年鮑爾主席（美國央行總裁）續任聽證會後的1/20出爐，精雕細琢，惜墨如金，扣除附件，共計九頁。如說結論，就是沒有結論；如說立場，就是沒有立場（not intended to advance a specific policy outcome and takes no position on the ultimate desirability of a U.S. CBDC）。附件還提出二十個問題，徵求各界意見，不過整篇報告字裡行間，倒也把這位央行總裁的態度與顧慮，技巧地呈現。為避免危害金融體系穩定，美國如發行CBDC，將透過金融中介機構，必要時也會限制每戶持有的金額，報告中正反意見並陳，只剩結論欲說還休。
如果把數位貨幣粗略分為三種，也就是CBDC、Stablecoin、Cryptocurrency，美國聯準會經過四、五年的掙扎，終於認清加密幣熱鬧歸熱鬧，對央行職掌尚無重大威脅（消費者保護不關他事），至於穩定幣多數是虛晃一招，比較可怕的Libra已知難而退，剩下的就是不能視而不見的央行數位貨幣（CBDC），這裡面有國際競爭的面子問題、有普惠金融的社會問題（畢竟美國有約1200萬無帳戶民眾）、還有貨幣政策的工具問題，不得不嚴肅面對，好在現在有一篇報告給大家Discussion，一切拖到5/20再說，說不定屆時會有個像樣的銀行，願意發行穩定幣，就皆大歡喜了。果然年假期間，Silvergate發布新聞，將買下Diem全部的智慧財產權，如果成真，就不得不佩嘆聯準會的如來佛掌心了。
一千年前，辛棄疾填詞，對近日的情勢竟有神預言，美國聯準會在2020之前是少年不識愁滋味，現在已明究竟，只不知是欲說還休，還是欲語還羞？
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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