特企／《FFBE幻影戰爭》歡慶農曆新年　限定活動開跑！

我是廣告 請繼續往下閱讀
稀有度UR的活動兵員『祝祭的穆雅』已現身於《FFBE 幻影戰爭》國際版的世界，立即透過全新的精選召喚，邀請這位期間限定兵員加入您的隊伍！她的主職業是靈藥術士，她可以對目標施加睡眠、中毒、沉默等狀態，使受到施加狀態的目標受到更大的負面影響，此外可以重生己身，是一位擁有極佳持久力的強力兵員。同時她還有下列眾多特殊的能力，喜愛的玩家千萬不可錯過！
睡藥招靈 -對目標造成受魔力高低影響的傷害（大）&一定機率對目標施加睡眠，使其3回合內無法進行任何行動&若自身為再生、自動恢復AP狀態時，提升睡眠發動率。
神藥靈術 - 對範圍內目標造成受魔力高低影響的傷害（中）&一定機率施加中毒，使其3回合內持續減少HP&賦予追加效果「若為中毒狀態時，降低防禦、精神、治癒力」。
加神貫放 - 對目標造成受魔力高低影響的傷害（中）&貫通&提升自身的中毒發動率3回合。
倒福燈舞 -對範圍內目標造成受魔力高低影響的傷害（大）&一定機率施加沉默，使其無法使用魔法3回合&賦予追加效果「若為沉默狀態時，降低範圍攻擊耐性」。
全新稀有度UR幻兵卡「祝祭喧鬧」
幻兵卡『祝祭喧鬧』會提升隊伍中風屬性兵員，魔法攻擊時對人特效/HP/土屬性能力攻擊耐性(等級MAX後)。 由風屬性兵員裝備時，可提升裝備者的命中。 當由稀有度UR兵員『祝祭的穆雅』裝備時，可降低消耗AP。