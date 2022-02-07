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特企／《FFBE幻影戰爭》歡慶農曆新年　限定活動開跑！

▲超人氣策略RPG手遊《FFBE 幻影戰爭》國際版，即日起推出2022農曆新年登入獎勵。（圖／品牌提供）
▲超人氣策略RPG手遊《FFBE 幻影戰爭》國際版，即日起推出2022農曆新年登入獎勵。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-02-07 11:58:38

gumi Inc.今（7）日對外宣布，由發行商SQUARE ENIX®以及其合作夥伴開發商gumi Inc.聯手推出的超人氣策略RPG手機遊戲《WAR OF THE VISIONS™ FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS®》國際版(以下譯稱《FFBE 幻影戰爭》國際版)，全球下載數正式突破2100萬！即日起至2/23活動時間結束止，眾多激動人心的農曆新年慶典活動，陪你度過美好的二月！除了稀有度UR兵員『祝祭的穆雅』以外，還有最多可獲得2100免費幻導石的登入獎勵，及其他好康活動與豐富報酬！

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農曆新年活動兵員『祝祭的穆雅』

稀有度UR的活動兵員『祝祭的穆雅』已現身於《FFBE 幻影戰爭》國際版的世界，立即透過全新的精選召喚，邀請這位期間限定兵員加入您的隊伍！她的主職業是靈藥術士，她可以對目標施加睡眠、中毒、沉默等狀態，使受到施加狀態的目標受到更大的負面影響，此外可以重生己身，是一位擁有極佳持久力的強力兵員。同時她還有下列眾多特殊的能力，喜愛的玩家千萬不可錯過！

睡藥招靈 -對目標造成受魔力高低影響的傷害（大）&一定機率對目標施加睡眠，使其3回合內無法進行任何行動&若自身為再生、自動恢復AP狀態時，提升睡眠發動率。

神藥靈術 - 對範圍內目標造成受魔力高低影響的傷害（中）&一定機率施加中毒，使其3回合內持續減少HP&賦予追加效果「若為中毒狀態時，降低防禦、精神、治癒力」。

加神貫放 - 對目標造成受魔力高低影響的傷害（中）&貫通&提升自身的中毒發動率3回合。

倒福燈舞 -對範圍內目標造成受魔力高低影響的傷害（大）&一定機率施加沉默，使其無法使用魔法3回合&賦予追加效果「若為沉默狀態時，降低範圍攻擊耐性」。

全新稀有度UR幻兵卡「祝祭喧鬧」

幻兵卡『祝祭喧鬧』會提升隊伍中風屬性兵員，魔法攻擊時對人特效/HP/土屬性能力攻擊耐性(等級MAX後)。 由風屬性兵員裝備時，可提升裝備者的命中。 當由稀有度UR兵員『祝祭的穆雅』裝備時，可降低消耗AP。

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