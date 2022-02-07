財神爺還在龍潭！才刮出2000萬頭獎 在地人又刮中百萬
桃園市龍潭區繼刮出「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎2000萬元之後，台灣彩券公司今（7）日再透露，日前又有1名桃園龍潭在地人刮中百萬大獎，也讓中獎人開心直呼：「財神爺果然還在龍潭！」
記者顏真真/台北報導
2022-02-07 12:07:54
台灣彩券今（2022）年新春推出的限量刮刮樂「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，統計至2月5日止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、179個100萬元，其中桃園市龍潭區繼日前刮出2000萬頭獎之後，又有在地人刮中百萬大獎。
這次刮出百萬大獎的是位在桃園市龍潭區中興路的「億順發彩券行」，刮中大獎的是是位中年男性，是土生土長的桃園龍潭人。每次來投注站買刮刮樂就是抱持著中獎很開心、沒中獎就是在做公益的想法。
根據彩券行轉述，中獎人當天來到店裡一邊刮一邊和店員聊天，提到最近龍潭才刮出「2000萬超級紅包」的頭獎2000萬元，還開玩笑的說：「我是土生土長的龍潭人，應該也要讓我中大獎吧」，之後隨手買了4張「2000萬超級紅包」，沒想到在其中1張居然真的刮中100萬元，也讓中獎人開心的説：「財神爺果然還在龍潭！」