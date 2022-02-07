貨櫃3雄齊奔漲停！台股虎年開紅盤上漲225點、收17900點
由於台股春節休市期間，全球股市累計普遍收紅，台股今（7）日虎年開紅盤在電子、金融及傳產齊助攻下，終場大漲225.90點，收在17900.30點當日最高點，漲幅1.28%，成交量新台幣3050.70億元，航運股更是大噴發，收盤漲逾8%，貨櫃3雄齊攻漲停，倒是半導體類股後繼無力翻黑，晶圓雙雄收黑，台積電跌0.16%收在635元，而未能完成收購世創的環球晶終場也跌6.61%。
記者顏真真/台北報導
2022-02-07 14:09:49
美國上周五公布1月就業數據強勁，加深市場對緊縮貨幣政策的預期，美股互有漲跌，其中道瓊工業指數終場下跌21.42點，跌0.06%，收在35089.74點；標普500指數上漲23.09點，漲0.52%，收在4500.53點；那斯達克指數上漲219.19點，漲1.58%，收在14098.01點；費城半導體指數上漲20.526點，漲0.60%，收在3453.074點。
不過，全球股市在台股春節休市期間1月27日至2月4日表現相對穩定且普遍呈現回漲，台股今日虎年開紅盤也啟動補漲行情，一開盤就站上17700點，以17750.70點、上漲76.3點開出，隨後在電子、傳產及金融股助攻下，漲幅也隨之擴大逾百點，並攻上17800點，即便盤中晶圓雙雄等電子股湧現賣壓，但在航運股發威，貨櫃3雄午盤後更強勢攻上漲停板，帶動指數漲勢放大，台股終場上漲225.90點，漲幅1.28%，並收在當日最高點17900.30點，收復5日線、季線。
在類股表現上，除半導體類股收黑，其餘都紅通通，其中台積電早盤一度漲逾1%，股價來到644元，但之後賣壓湧現翻黑下挫，終場小跌0.16%，收在635元，聯電更狂跌半根停板，收在54.5元，跌4.89%，而晶圓代工廠世界同步落難，下跌逾5%，但其他電子指標股聯發科、鴻海、台達電、日月光投控、友達、南亞科等仍獲資金點火。
至於去年賺翻的貨櫃3雄，今日在買盤湧入下，長榮、陽明、萬海全面亮燈漲停作收，陽明更重返百元俱樂部，而長榮航也同步攻上漲停板，華航收盤亦漲9.4%，裕民、四維航、台航等也都漲逾半根。