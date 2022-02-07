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《全明星3》紅隊開戰裁判　他「惡整節目名」惹怒粉絲

▲網友惡整《全明星》節目名稱，右為江宏傑，左為錢薇娟。（圖／《全明星運動會》臉書）
▲網友惡整《全明星》節目名稱，右為江宏傑，左為錢薇娟。（圖／《全明星運動會》臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-07 12:18:45

《全明星運動會》第三季如火如荼進行中，昨（6）日晚上播出最新的第九集，其中鉛球項目備受爭議，紅隊隊員抗議藍隊隊員丟球姿勢犯規，不過最後仍由藍隊拿下勝利，節目臉書粉絲專頁隨後湧上觀眾議論，掀起正反兩面說法，另外也有眼尖網友發現，《全明星運動會》在維基百科上的名字竟被惡意竄改，再次引發大批粉絲不滿。

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▲《全明星運動會》鉛球項目備受爭議。（圖／《全明星運動會》臉書）
▲《全明星運動會》鉛球項目備受爭議。（圖／《全明星運動會》臉書）
《全明星運動會》由江宏傑、錢薇娟分別擔任紅、藍兩隊領隊，昨晚一名網友在匿名平台Dcard上發文，表示本來要在維基百科上查詢播出時間，卻意外發現節目名稱被改成「錢明星運動會」，直呼：「是因為藍隊一直贏的關係嗎？再贏下去真的要變錢明星運動會了，雖然是藍隊粉，但這次小傑跟錢姐五五開，小傑加油。」而目前節目名稱已被改回。

▲《全明星運動會》名稱遭竄改。（圖／維基百科）
▲《全明星運動會》名稱遭竄改。（圖／Dcard）
事實上，《全明星運動會》第三季開播後，紅隊暫時領先，後來籃隊也努力跟上，在近幾集當中都拿下2勝，不過疑似在最新一集的鉛球項目中，藍隊被質疑犯規又拿下勝利，掀起紅、藍兩隊支持者不滿，藍隊粉絲甚至竄改節目在維基百科上的名稱，讓部分觀眾看不下去：「因為爭議去改字真的超沒必要
」、「不知道是紅粉還是純黑粉，但這個行為真的超幼稚」、「再吵下去真的會變全明星吵架會」、「紅隊加油，想看紅隊反撲」。

另外，也有網友認為紅、藍隊的領隊看到自家球員處於劣勢，會發聲、保護是很正常的：「有在看運動賽事的人應該都能明白，我覺得問題在裁判，單一方抗議有違規疑慮時，應該要統一設個標準，是否讓比賽暫停或結束在回放，彼此才能心服口服。」

▲《全明星運動會》名稱已被改回。（圖／維基百科）
▲《全明星運動會》名稱已被改回。（圖／維基百科）

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