小資族情人節禮物不會選？送這個夜光示愛低調放閃

春節九天連假一眨眼就過了，開工日大家是否懶懶地還無法收心呢？剩下不到一週就是西洋情人節了，不如轉換心情來看看低調放閃的情人節禮物，偷偷放鬆一下，SWATCH夜光示愛，Daniel Wellington、SWAROVSKI實用性高，田馥甄代言的CITIZEN女錶還能天天賞櫻，替另一半和自己選個好禮物吧。情侶們佩戴同款手錶，在舉手投足間甜蜜撒糖，象徵兩人永恆的時光，手錶對現代人來說，不只具有報時功能，而是晉升成有紀念意義的飾品。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-07 12:29:51
充滿創意的SWATCH，今年打造亮紅色與純白色對錶，在錶盤上運用夜光效果，設計紅白顏色各半的愛心圖案，象徵對心愛的人閃爍眼中愛意，連黑夜都能示愛，還搭配「愛情警報」（In case of love, open the box）趣味包裝，萌翻另一半。
另外還有Gent系列「Love o’clock 戀愛時刻」錶款，在2點鐘位置的特殊日期窗，可以看見每天變換不同戀愛心情的小圖案，藏有從心動到熱戀的12種情緒，讓看錶也成為一種樂趣。
Daniel Wellington則推薦情侶們實用性高的錶款，Iconic Link系列，以不鏽鋼金屬錶帶寓意無堅不催的愛情，更象徵另一半是「無話不談的你」；而皮革錶款可以保留歲月的淬鍊，見證了兩人的珍貴關係，寓意「我和堅定的你」，很適合送禮選擇。
DW也同步推出2022情人節活動，即日起至2月15日止，至台灣官網或台灣直營門市選購DW任一錶款享9折、單錶搭配任一手錶或配件，如首飾或錶帶享8折，同時能擁有DW專屬立體紙雕粉紅玫瑰花盒限定包裝（Iconic Link Automatic與Switch不參加優惠活動）。
SWAROVSKI施華洛世奇以水晶鑲嵌的閃亮腕錶，為情侶獻上璀璨的愛情時刻，Octea Lux Chrono系列打造低調同色系錶盤及錶圈，閃爍著迷人光彩的優雅錶款，適合低調斯文的情侶檔。還可搭配天鵝頸相依偎成愛心造型的Una系列首飾，散發愛情的光芒。
田馥甄代言的CITIZEN，全新亞洲櫻花限定機械女錶，妝點粉蝶貝面板的浪漫大錶面，灑落在面板的櫻花花海，搭配上金色的指針與精巧的前開芯櫻花紋飾，展現優雅俐落的都會風格，玫瑰金不鏽鋼錶帶款，相當適合搭配男性基本款的不鏽鋼鍊帶手錶。