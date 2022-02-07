開工紅包千奇百怪！收到這個超荒唐 「實用金條」好威
九天春節連假過完，大家一早上班精神是否相當委靡？開工日有領到老闆紅包眼睛一亮，還是更想包袱款款回家呢？人氣作家黃大米常在粉專分享幽默生活，吸引22萬人追蹤，大家一起分享生活中遇到的精彩事蹟，常讓其他網友也大開眼界。黃大米昨（6）日便發表一則粉絲精彩留言：「我老闆給的開工紅包，連錢都不是。」讓她直呼「每年看到都覺得很荒唐！」也引來眾粉絲驚訝「直接過愚人節」、「突然覺得前老闆開工的200元好多喔」，還釣出眾粉絲一起蓋樓，秀出曾收過的花式開工紅包，分享遇到各種幽默行徑，「有遇過老闆一到過年就變基督徒」、「以前公司老闆曾經開工發這個（金條），忽然覺得至少實用多了」，讓人驚覺原來老闆們都這麼有創意、常（自以為）風趣。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-07 18:20:44
作家黃大米在粉專分享一則粉絲精彩留言，只見照片中一包寫著「開工大吉」的紅包袋裡，裝著一張面額足足有五萬元，卻「連錢都不是」的天官財神錢，讓大米直呼「每年看到都覺得很荒唐」，引發大家熱議，有粉絲被逗到真的大笑到不行，認為開了眼界、老闆很風趣「直接過～愚人節」，另有網友開玩笑「剛好，在辦公室燒給他......」獲得近3百粉絲按讚。
不少人體會苦主的心酸，直說「看了怎麼有點不開心」、「拿去香爐化掉...太傷心了」、「前天開工拜拜我有燒到這張耶...」、「這家老闆真摳門」，更有人以「開工大吉掰」，一番貌似祝福、但寫出不滿的留言，還幫苦主附上白眼符號。
這番圖文吸引超過6千名粉絲朝聖，紛紛寫下自己收過的各種開工紅包，「這太扯鈴了吧？？突然覺得前老闆開工的200元好多喔」，「有遇過老闆一到過年就變基督徒」，還有粉絲幫哭哭表示「還有這個不錯了！」透露自己是一個不知道什麼是開工紅包的資深員工。
留言各種心酸血淚，還釣出一名網友貼出「金條」隨身碟表示，「以前公司老闆曾經開工發這個，忽然覺得至少實用多了」，令人莞爾。沒想到苦主一番慘痛痛經歷，卻也間接療癒其他廣大上班族。