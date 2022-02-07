新二代年幼喪父、罹患腦瘤　堅強面對病魔不放棄學業

《四方報》報導，一名新二代外表看起來活潑開朗，卻在小學二年級被診斷發現罹患腦瘤，面對巨大的挑戰越挫越勇，堅強面對病魔，現健康恢復良好，在家努力自學。農曆春節前，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站主任簡玉屏特別率領服務站團隊，攜手宜萱婦幼關懷協會，一同到訪林同學家中，致上新年祝福與鼓勵。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-07 12:58:43｜2022-02-07 12:59:55
移民署指出，林同學2012年在桃園出生，母親林艾琳女士是宜蘭人，父親來自美國關島，在出生2個月大的時候，父親不幸因心肌梗塞突然去世，留下母子兩人在臺相依為命，主要經濟來源依靠美國在臺協會每個月提供約新臺幣1萬5千元的社會補助勉強度日。而林同學在宜蘭羅東就讀二年級的暑假那年，意外發現腦中長有一顆「水腦」硬塊，經醫生進一步診斷出罹患腦瘤的當下，在關島從事醫護人員工作的祖母認為臺灣的醫療技術已經很先進，建議在臺就醫。
在母親全力支持陪伴下，林同學勇敢經歷艱辛的化療療程，同時更不放棄課業學習，以在家自學的方式孜孜不倦持續精進。當服務站簡主任登門關懷訪視時，一向愛好汽車、飛機等交通工具的他隨即開懷、得意的拿出1月份參加移民署新住民免費電腦課程系列活動「勇闖神秘e星球」闖關遊戲中所獲得「電子手寫板」戰利品，現場畫出他最喜愛的飛機與大家分享，臉上洋溢著孩子純真的笑容，絲毫不見病容，卻也更令人心疼孩子的勇敢。
這幾年來，林同學一直很渴望搭飛機到關島見見祖母，然而新冠肺炎疫情蔓延，導致返鄉心願一直無法如願以償，畫出飛機的瞬間也譜出孩子心中對祖母的遙遙思念。簡主任致贈禮券給林同學及母親，並表達新年祝福，樂觀開朗的他以靦腆笑容回應：「謝謝主任今天來看我!我會加油的！」，現場充滿著溫馨感人的氣氛。宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，林同學以勇敢、樂觀的態度來面對自己的病痛，展現出不凡的意志及生命力，也因此激勵了更多的新二代孩子。