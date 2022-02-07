若撐過本周疫情觀察期　北市擬朝「微解封」前進

9天春節連假結束，今 (7)日是開工第一天，台北市副市長蔡炳坤表示，本周為密切觀察期，呼籲有症狀者先快篩，如果疫情穩定2月底可望「微解封」，但解封程度將依照疫情狀況訂定。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-07 13:22:28
台北市長柯文哲昨日在臉書呼籲企業用「快篩取代團拜」，不過，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥認為快篩的偽陽性比率過高，部分醫界人士也指出此舉恐矯枉過正。對此，蔡炳坤今日上午赴懷生國中視察青少年專案接種BNT疫苗情形，他回覆表示，估計9天連假過後有150萬人從中南部回到台北，柯市長認為如果有症狀就先快篩，對自身及企業等都好，北市也提供有快篩劑於診所，供有症狀民眾使用。
針對第三劑疫苗打滿是否會提前於2月底「微解封」？蔡炳坤表示，本周是觀察期，會密切觀察疫情的變化情況，如果疫情穩定，可朝微解封方向前進，但解封程度還要照疫情走向做進一步解讀。
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