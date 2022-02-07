首批新冠口服藥抵台！亞東醫：兒青、孕婦、哺乳媽媽禁用

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亞東醫院家庭醫學科主任陳志道指出，莫納皮拉韋（或新冠口服藥）服用後會轉變成核苷酸，透過RNA聚合作用進入新冠病毒，使病毒在複製的過程中，發生錯誤，進而阻斷病毒的複製；但莫納皮拉韋在動物實驗時發現具有軟骨毒性，因此兒童、青少年、孕婦和哺乳媽媽都禁用，若使用莫納皮拉韋於最後1次服藥的4天內要避孕，而且要避免哺乳。
根據中央疫情指揮中心規定，莫納皮拉韋僅適用於發病5天內、具有「重症風險因子」，且臨床上不適用其他治療方式的輕度至中度、18歲（含）以上COVID-19 病患；「重症風險因子」包含患者年紀65歲（含）以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、肥胖（BMI≧25）、其他影響免疫功能的疾病，或已知重症風險因子者等。
目前除默沙東藥廠研發的「莫納皮拉韋」外，國際知名藥廠輝瑞研發的口服抗病毒藥品「Paxlovid」，也會在不久的將來進入台灣；根據臨床實驗的結果顯示，感染新冠病毒病患在發病5天內服用Paxlovid 5天，可降低89％的輕中度患者住院率，及死亡率降低百分之百，且能補足莫納皮拉韋無法治療的12歲以上，且體重至少40公斤的兒童。
陳志道提醒，即便有了藥物的幫助治療，民眾仍須做好防疫的措施、盡快打疫苗、做好實聯制；務必戴好口罩、勤洗手及遵守飲食相關的規定，若有相關症狀應立即通報衛生機關，依照指示就醫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。