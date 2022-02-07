新北高中線上職業體驗營　多元職業探索不設限

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教育局副局長劉明超表示，「個人品牌」和「職業探索」對於同學們在未來的人生中有著交互作用，及早培養自己的個人品牌，將能幫助孩子們確立職場道路上的方向，可謂環環相扣；此次培訓營不僅幫同學們認識自我，通過模擬演練，更可有效地做中學，鼓勵同學們要發揮創意，跟老師們多多交流互動。
職業體驗營的課程設計貼近時下趨勢，包括工程師、廣告行銷、剪輯師、律師、藥師等，邀請多元領域職人講師，分析未來有興趣發展的職業；課程包含「面試技巧」及「學習歷程檔案」，協助同學們製作大學申請入學的預備資料，通過模擬面試實戰演練，讓同學馬上學、馬上練、馬上用。
個人品牌力營由專業講師帶領同學，從腳本企劃、影片拍攝剪輯、自媒體經營，口語表達訓練展現個人特色作品；結業式當日，進行成果影片決選，學員表現可圈可點，發揮了新世代的創意與活潑。
中和高中郭力宸同學說，這四天課程幫助我認識不同職業面向，透過面試官的回饋，精進並充實了自己的面試技巧；錦和高中林秀非同學認為，在有限時間內和組員透過線上共同創作腳本，並用影片實現自身理念絕非易事，但更多的是滿滿成就感和知識累積，是非常難得的收穫，暑假還會再來參加。
知名人力資源專家，影響力教育基金會執行長黃至堯博士強調，基金會期待為年輕學子提供創新價值，在個人影響力大增的時代，建立正確的網路自媒體經營心態，尤為重要，多元交流與實戰演練為創意的發想和實踐帶來更多可能，也期待夏令營的課程，能有更多學員參加，學習讓年輕人的未來更好！