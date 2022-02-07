甩王力宏風波！徐若瑄曬渾圓美胸 辣吐「打開神秘入口」
徐若瑄即將於5月7日在台北小巨蛋舉行首場大型售票演唱會，為了這場演唱會，她親自在百忙中抽空為主題曲寫詞，更貼心希望這首「VIVILAND」是不論男女都能有共鳴的創作，因此力邀好友「麋先生」主唱聖皓一起創作歌詞，從男女各自觀點出發，徐若瑄說：「用旋律打開神秘的入口，用舞蹈踏入這片人人嚮往的Land，只要用音樂打開身體的開關，就可以跟我一起進入VIVILAND！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-07 14:33:13
對於歌曲《VIVILAND》，徐若瑄表示：「也許你是學生、上班族、家庭主婦，要上學、要工作，而每一天就是從選擇自己今天的衣著開始，你會碰到什麼困難、會碰到什麼人、迎接各種壓力，不管心情如何，你必須維持好自己的狀態，可能要戴上面具以面對不同課題，不過我想說這些都沒關係、戴面具也沒關係，這就是人生，但是當5月7日來到『VIVILAND』，希望大家可以回到最單純的自己，你不是來工作的，可以拿掉面具、不用見到你不喜歡的人事物，放鬆的來『VIVILAND』，享受這兩個半小時，把內心的純真童稚釋放出來，進入鋼鐵V的音樂宇宙！」
年假期間，徐若瑄仍是處於演唱會備戰狀態，除了和家人一起的家庭活動，練歌和運動更是日常，一直保持在最佳狀態中。而年後釋出的第一款全新造型，帥氣與性感兼具，小露胸線和漂亮川字腹肌，搭上有個性的綁辮長髮和寬褲，充滿健康美，讓人眼睛為之一亮，也透過擺出「V」和「L」的手勢，正是她在「VIVILAND」中給所有粉絲的舞蹈密語。