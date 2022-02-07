高雄今確診僅+1　陳其邁鞠躬謝旗津人

春節連假後上班的第一天，高雄今（7）日僅新增1例本土確診，為高雄爆發Omicron疫情以來確診人數最少的一天，高雄市長陳其邁表示，春節期間以及2月6日的旗津區擴大篩檢合計共篩檢16,422人，確診都是零檢出，他也特別鞠躬感謝旗津人的配合，讓高雄社區非常安全，市長絕對挺旗津人，未來振興絕對會挺旗津，讓旗津恢復以往的熱鬧。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-07 15:14:42
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天高雄新增一起確診案例為案19288，為高雄港群聚匡列在案的民眾，是案18480的同住家人，案19288為20多歲的男性，屬於無症狀感染，在1月24日就被匡列在案，2月6日確診，CT值30.4，無社區風險，因此不公不足跡。
高雄市長陳其邁指出，特別感謝所有旗津市民能和市府團隊合作，在最困難時大家共同團結防疫，很多旗津市民告訴他，已經挖了好幾次鼻子，挖到鼻子很痛苦，很多人說旗津今年不好過，未來經濟振興，市長和市府一定挺旗津到底 ，高雄人與旗津人都一起，目前看來旗津社區傳染風險很低，都要感謝所有旗津市民，至於旗津區的加嚴防疫措施還會再觀察幾天，篩檢告一段落後就會恢復正常生活。
※【NOWnews 今日新聞
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