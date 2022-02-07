第二階段移工引進取消積分制！2月15日起可申請四國移工

《四方報》報導，中央流行疫情指揮中心去年11月重啟移工來台，原訂於2月15日開放第二階段移工引進，考量到近期本土疫情升溫，是否會有變數引發各界關心。勞動部勞動力發展署署長蔡孟良於今（7）日疫情記者會中表示，目前評估移工引進不會造成社區安全疑慮，在確認移工來源國都能配合相關防疫措施情況下，勞動部經指揮中心同意，自2月15日起接續第二階段移工引進，並取消積分制措施，雇主可直接從印尼、越南、菲律賓和泰國引進移工。





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蔡孟良表示，第二階段移工引進將自2月15日起開始，移工入境前須完全接種疫苗並上傳證明，經查核同意才能予以引進。移工入境後則須至防疫旅館檢疫，且防疫旅館事先需經地方政府機關備查，移工須在防疫旅館完成14天檢疫，並銜接7天自主健康管理，期滿採檢陰性才能上工。指揮中心將調度集中檢疫床位，勞動部會適時開放雇主可以提出申請，並依照移工入境簽證排序依序入境。





中央目的事業主管機關則可以基於特殊需求，經由指揮中心同意後自行規劃移工防疫宿舍，由各中央目的主關機關管理防疫宿舍。其他防疫措施則依照第一階段辦理，包括移工入境前須完成PCR檢測、安排一人一室，移工來台前雇主需買好商業保險，入境後進行採檢，以及隔離期滿、自主健康管理後分別採檢。蔡孟良也呼籲雇主善盡移工管理責任，須依照勞動部防疫指引辦理，否則將依法罰鍰或廢止聘僱許可。





衛福部長陳時中也表示，目前大部分移工是住在集中檢疫所，未來要改收輕症或無症狀確診病人，或在疫情發生時需要大量匡列時使用，過渡時期還是會移出部分集中檢疫床位讓移工使用，但未來移工需漸次轉至防疫宿舍或旅館。勞動部對此已經做好規劃，從仲介、雇主到移工本身層層把關，以兼顧勞動力和防疫安全。



