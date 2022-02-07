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《全明星》粿粿否認緋聞「直接嫁人」　范姜彥豐求婚成功

▲粿粿（左圖）懶理緋聞直接嫁人，范姜彥豐（右圖右）求婚成功。（圖／粿粿IG）
▲粿粿（左圖）懶理緋聞直接嫁人，范姜彥豐（右圖右）求婚成功。（圖／粿粿IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-07 14:42:37｜2022-02-07 15:38:11

27歲的粿粿因在節目《全明星運動會》擔任紅隊經理爆紅，甜美臉蛋、嬌小身材深受觀眾喜愛，她今（7）日無預警發文宣布即將結婚，對象就是與她傳出緋聞的范姜彥豐。

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▲粿粿（左）因在節目《全明星運動會》擔任紅隊經理爆紅，右為江宏傑。（圖／粿粿IG）
▲粿粿（左）因在節目《全明星運動會》擔任紅隊經理爆紅，右為江宏傑。（圖／粿粿IG）
事實上，粿粿去年就被爆出正與范姜彥豐熱戀，不過當時2人都否認戀情，低調表示關係僅只於朋友，怎料才剛結束春節連假，就帶來好消息。只見范姜彥豐溫柔地摟著粿粿肩膀，擁入懷中宣示主權，同時寫下：「I asked.（我問了）」並附上鑽戒圖案，而粿粿也回：「He asked.（他問了）。」一來一往的甜蜜互動閃瞎不少人。

消息曝光後，引來圈內許多好友留言，包括徐凱希、王家梁、阿樂等人，而《全明星運動會》班底則有黃沐妍、小春、小煜，先前紅隊隊員席惟倫、吳心緹、晏柔中和房思瑜也親自獻上祝福，晏柔中還到范姜彥豐的貼文下方，笑說：「好好照顧我女友。」

據了解，小倆口已經交往2年半，范姜彥豐1月底就向粿粿求婚，女方沒有懷孕所以不是「帶球嫁」，另外由於疫情關係，雙方家長還在討論適合登記的日子，婚禮也不會在近期舉行，以先結婚穩定下來為主。

▲粿粿紅隊好友紛紛獻上祝福，左起為房思瑜、席惟倫、粿粿、吳心緹和晏柔中。（圖／粿粿IG）
▲粿粿紅隊好友紛紛獻上祝福，左起為房思瑜、席惟倫、粿粿、吳心緹和晏柔中。（圖／粿粿IG）
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