3境外改本土！2例在北市防疫旅館　1例與高雄港序列相同

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指揮中心說，高雄市改判個案為案19042，是本國籍40多歲男性，1月15日中國大陸入境 ，到防疫旅館隔離，1月30日解隔前陰性，到家後1月31日有症狀，2月2日確診。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，台北市2例境外改判本土，其中案案18761是在進入自主健康管理第4天時，採檢確診，因此案而進行回溯性採檢，發現同樓層、不同房間有確診個案，其中有印度境外移入家人（案18948到18950），還有中國大陸入境個案，這幾例都是在檢疫期間確診，在進行基因比對發現，有4案病毒序列相符，只差了一個位點。
羅一鈞說，環境調查中，發現該旅館天花板有氣流相通情形，且在檢疫期間確診的印度一家人是在1月23日採檢、1月24日確診，時序上可掌握關聯性，因此台北這2例改判本土。
至於高雄改判個案，羅一鈞表示，經過序列比較，基因序列和高雄港群聚一樣，隨後發現案19042，曾在高雄檢疫旅館進行居家檢疫，同樓層有陰轉陽高雄港個案（案19186），因此研判可能是在檢疫期間有交叉感染的可能。（編輯：孫唯容）
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