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愛買證實衛生紙2月下旬漲價　全聯、家樂福暫時按兵不動

▲全台規模最大衛生紙廠永豐實宣布年後調漲，大型連鎖量販賣場愛買證實收到廠商漲價通知，相關商品預計2月下旬可能會調整價格。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全台規模最大衛生紙廠永豐實宣布年後調漲，大型連鎖量販賣場愛買證實收到廠商漲價通知，相關商品預計2月下旬可能會調整價格。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-02-07 15:33:26

去年底開始國內物價蠢蠢欲動，餐飲價格在農曆年前已漲過一波，為配合政府穩定物價，不少業者承諾農曆年前不會調漲價格。如今農曆年才剛過，漲價潮便撐不住了嗎？全台規模最大衛生紙廠永豐實宣布農曆年後即將調漲衛生紙售價，大型連鎖量販賣場愛買證實已收到廠商漲價通知，相關商品預計2月下旬可能會調整價格，至於調整幅度會依市場競爭幅度而定。超市龍頭全聯則回應：「目前衛生紙不會調漲，還因應檔期提供促銷價！」家樂福則低調表示：「目前架上仍有買一送一等促銷，尚無漲價調整！」

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▲永豐實指出農曆年後進行適度調整，其中台灣8成消費者主要購買的商品抽取式衛生紙，漲幅平均約8%，潔品漲幅約5到8%。（圖／永豐實提供，資料照片）
▲永豐實指出農曆年後進行適度調整，其中台灣8成消費者主要購買的商品抽取式衛生紙，漲幅平均約8%，潔品漲幅約5到8%。（圖／永豐實提供，資料照片）
物價漲聲一波波襲來，從去年開始餐飲業便家家喊漲，連民眾平常最愛的小確幸速食、手搖飲及小吃等美食，也都撐不住原物料上漲而調漲價格。如今，這波漲勢繼續燒到民生用品。近幾年常動不動就發生衛生紙搶購的恐慌現象，雖然事後發現，多為不實傳言造成民眾一窩蜂盲搶。不過這次漲價恐怕是真的，旗下有包括五月花等知名衛生紙品牌的永豐實，早在去年12月底便宣布，由於原物料佔比最高的紙漿、包材、能源漲幅超過四成以上，甚至部份原物料成本幾乎倍增，將於農曆年後進行適度調整衛生紙價格。台灣8成消費者主要購買的商品抽取式衛生紙，漲幅平均約8%，至於清潔品漲幅約5到8%。

沒想到農曆年一過，永豐實果就宣布將於2月下旬漲價。實際詢問賣場，愛買證實已收到廠商漲價通知，愛買量販相關商品預計2月下旬可能會調整價格，至於調整幅度會依市場競爭幅度而定。另家樂福低調表示，無法回應其他廠商的消息，但透露目前架上仍有買一送一等促銷，尚無漲價調整。

而全聯則直爽回應：「目前衛生紙不會調漲！」且因應檔期還有促銷價，例如到2/10前，可麗舒抽取式衛生紙（除臭／舒柔，100抽X12入，加量120抽），促銷價112元，全台限量6萬包，提供給民眾參考。


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