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台灣新南向出口額　去年825.8億美元創歷史新高

▲行政院經貿談判辦公室今（7）日宣布，2021年台灣對新南向18國出口額825.8億美元創下歷史新高。（圖／行政院提供）
▲行政院經貿談判辦公室今（7）日宣布，2021年台灣對新南向18國出口額825.8億美元創下歷史新高。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-07 15:02:11

行政院經貿談判辦公室今（7）日宣布，2021年台灣對新南向18國出口額825.8億美元創下歷史新高，超越2019年疫情前的631.1億美元，達到2016年新南向政策推動以來最佳成績。

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經貿談判辦公室指出，去年積體電路出口占台灣對新南向整體出口占比近4成，其次為資通訊產品及零件、半導體裝置及製造半導體機器、光學元件、石油製品、熱軋鋼製品、塑橡膠原料及有機化學品等產業。

除了出口外，經貿談判辦公室說，台灣與新南向國家雙向投資也成長顯著；去年2021年對新南向國家投資121案，投（增）資58億2835萬美元，較2020年同期增加105.97%。其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

經貿談判辦公室說表示，新南向國家來台投資529案，投（增）資約10億美元，則較2020年同期增加162.32%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳洲等。

經貿談判辦公室指出，新南向政策是國家整體對外策略的一環，除了經貿數據亮眼外，更充分發揮台灣軟實力，藉由共享資源、人才與市場等，創造互利共赢，且在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面，深化台灣與新南向夥伴國更多元的實質關係。

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