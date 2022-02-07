蛋雞依舊「缺工」！農委會急拋每斤3元補助雞蛋生產

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農委會說明，行政院為穩定物價政策，並減輕蛋農負擔，已提出黃豆、小麥及玉米之營業稅5%全免，以穩定飼料價格，而入冬以來氣候寒冷及早晚日夜溫差大，以致雞蛋產能減緩，造成蛋農收益損失，為獎勵蛋農儘速恢復雞蛋產能提昇與雞蛋品質，將獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元，也就是平均每箱60元。
另外，為鼓勵蛋農加速復養，儘速投入生產，及因應飼料成本漲價，衍生雛雞及蛋中雞生產成本提高，補貼蛋雞場購入蛋中雞代養費，每隻補助25元。
農委會強調，近日氣溫持續嚴寒影響產蛋率，農曆春節後各地蛋商調度仍吃緊，每日缺口仍達7,000至10,000箱，會持續協調加工業者原料蛋調度，並請各區蛋商加強橫向調度，而為了補足雞蛋缺口，已緊急向美國、日本、澳洲進口約10貨櫃雞蛋，將在2月底到貨，以補足國內市場供需及平穩蛋價，但主要是補足、食品加工產業調度所需，不會流入市場，確保消費民眾均能以合理價格購得雞蛋。
陳吉仲說明，目前我國每日鮮蛋需求為117,000箱 ，而現有在養雞蛋供應量為每日107,000至110,000箱，因過年增加的換羽雞隻逐漸回產，加上天氣回穩漸暖，產蛋率回升，供應量小幅增加，且9天年假及休市致各地蛋商銷售量減少，目前累積庫存約6至8萬箱，會儘速投入市場填補每日需求。
雞蛋運銷合作社理事主席吳天福表示，由於原物料價格和氣候不穩定，生產雞蛋的成本持續提高，每台斤3元的補助對農民算是有誘因。不過台灣優良蛋品發展協會理事長邱石崇指出，即使如此蛋農還是在淌血，以佔蛋雞飼料7成之多的玉米來看，從每公斤7元上漲到15元，「當然是划不來」，不過生產端也會共體時艱，配合政府政策。