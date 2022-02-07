女星真的都沒穿！曬「11秒全裸自摸片」 激喊先愛自己
美國饒舌歌手Lizzo在2019年登上MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮（VMA），於表演舞台上放上巨型臀部氣球，來傳達不管怎麼樣的身材都要好好享受生活，從此打開知名度。而她近來在社群媒體上分享了自己的全裸照片與影片，告訴大家一定要愛自己，讓該支影片在短短一天內就有約240萬次觀看數。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-07 16:00:00
Lizzo近來在IG上傳了11秒的影片，影片中她全身一絲不掛，利用角度與姿勢遮掩重點部位，她在文中寫道：「如果你愛我...你就要愛我的一切，你不能挑三揀四，我們在愛別人之前，應該從無條件愛自己開始。來想一下，我們緊抓住的這些條件，讓我們得不到自由的愛，你真的想這樣嗎？在愛中釋放自己吧！你可以的。」
其實在Lizzo的各個社群媒體上，可以發現她時常放很多不露出重點部位的全裸照，她曾在受訪時提到會這樣做的原因，因為很少能看到大尺碼的女孩展現自信，也就很難讓這些女孩們去愛自己的身體，「現在這個什麼都追求曲線的世界，這樣豐腴的體態又怎麼能夠排除在外？」這也是為什麼她的歌曲總是能看見「女孩要有自信」、「活出最美麗的自我」等正能量歌詞。