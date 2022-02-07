長者疫苗接種率未達8成！指揮中心提5方案　曝獎勵措施

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指揮中心莊人祥今日表示，若長者感染新冠肺炎易產生嚴重併發症或導致死亡，而國際上Omicron疫情仍嚴峻，許多人可能以為症狀多為輕症，但很有可能是因為前面已經有過幾波感染，或是已經打了兩劑或三劑的疫苗，因此在其他國家Omicron感染致死率比較低，但若仔細去看數據，在有打疫苗跟沒打疫苗之間，事實上也會有差。
莊人祥說，最近英國的研究指出，未接種疫苗者感染Omicron致死率為8.6%，接種3劑降為1%，降幅達8倍；但若80歲以上長者未打疫苗，致死率可達22.5％，打了3劑可降到4.07%。國內部分，到目前為止，75歲以上長者第一劑接種率75.5%、第二劑68.8%，距離目標80%與75%仍有一段距離，鼓勵長者盡快接種。
為了增加長者與高風險族群的接種率，莊人祥表示，最近已和地方政府訂定在75歲至少要打到80%以上，第二劑也至少要打到75%以上，這部分會跟民政戶政單位來合作，另外也會透過長照服務，比如長者到巷弄長照站跟社區長者關懷據點，還有社區活動者，呼籲長者盡快接種；住宿型長照機構、社區式與居家照顧服務、洗腎機構照顧者與工作人員接種，對於沒有辦法由家屬陪同者，也可由熟悉的居服員陪同去往接種疫苗。（編輯：林莞茜）
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