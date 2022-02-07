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長者疫苗接種率未達8成！指揮中心提5方案　曝獎勵措施

▲長者疫苗接種率未達8成！指揮中心今（7）日提出5方案，並公布獎勵措施。（圖／指揮中心）
▲長者疫苗接種率未達8成！指揮中心今（7）日提出5方案，並公布獎勵措施。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-02-07 15:21:16

為了增進75歲以上長者與高風險族群接種，指揮中心今（7）日表示，衛福部將投入居家服務單位每案200元的「陪同施打COVID-19疫苗」加碼津貼，另也會持續提供至少200元價值的衛教品到2/28，鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑的民眾儘速前往接種、提升保護力。

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衛福部表示，已請縣市政府透過媒合醫療院所前往日間照顧中心、小規模多機能、團體家屋、住宿機構提供COVID-19疫苗施打的外展服務，另在2、3月期間，提供居家服務單位「陪同施打COVID-19疫苗」加碼津貼，盼能提升長照服務對象外出接種疫苗意願，以提升整體社區防疫力。

▲長者接種疫苗目標，和長照居家服務結合。（圖／指揮中心）
▲長者接種疫苗目標，和長照居家服務結合。（圖／指揮中心）
指揮中心莊人祥今日表示，若長者感染新冠肺炎易產生嚴重併發症或導致死亡，而國際上Omicron疫情仍嚴峻，許多人可能以為症狀多為輕症，但很有可能是因為前面已經有過幾波感染，或是已經打了兩劑或三劑的疫苗，因此在其他國家Omicron感染致死率比較低，但若仔細去看數據，在有打疫苗跟沒打疫苗之間，事實上也會有差。

莊人祥說，最近英國的研究指出，未接種疫苗者感染Omicron致死率為8.6%，接種3劑降為1%，降幅達8倍；但若80歲以上長者未打疫苗，致死率可達22.5％，打了3劑可降到4.07%。國內部分，到目前為止，75歲以上長者第一劑接種率75.5%、第二劑68.8%，距離目標80%與75%仍有一段距離，鼓勵長者盡快接種。

▲75歲以上長者與高風險族群，指揮中心目標第一劑涵蓋率至少要打8成。（圖／指揮中心）
▲75歲以上長者與高風險族群，指揮中心目標第一劑涵蓋率至少要打8成。（圖／指揮中心）
為了增加長者與高風險族群的接種率，莊人祥表示，最近已和地方政府訂定在75歲至少要打到80%以上，第二劑也至少要打到75%以上，這部分會跟民政戶政單位來合作，另外也會透過長照服務，比如長者到巷弄長照站跟社區長者關懷據點，還有社區活動者，呼籲長者盡快接種；住宿型長照機構、社區式與居家照顧服務、洗腎機構照顧者與工作人員接種，對於沒有辦法由家屬陪同者，也可由熟悉的居服員陪同去往接種疫苗。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心提出5大計畫，希望能提升長者接種率。（圖／指揮中心）
▲指揮中心提出5大計畫，希望能提升長者接種率。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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