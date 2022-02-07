228後邊境鬆綁優先考慮商務客 陳時中：出國旅遊再忍忍
中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，2月8日至2月28日維持疫情警戒標準第二級，不過今天僅新增2位本土確診病例，社區疫情似逐漸趨緩，外界關心228後是否有自由機會進出國門旅遊？對此，指揮官陳時中表示邊境鬆綁會優先考慮商務客，喊話想出國旅遊的國人「先忍忍」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 15:35:14
陳時中表示，延長二級警戒至228，這段期間也就是觀察期，若疫情穩定就會開始規劃鬆綁事宜。而有媒體詢問，228後國人是否有機會自由出國旅遊，陳時中則回覆，會先以商務客優先，暫時還沒思考到旅遊的部分。
陳時中解釋，台灣畢竟是貿易立國，商務客對台灣經濟影響很大，若商務客無法入境可能這筆生意就談不成了，之後也未必能再爭取到，但若是觀光客今年不能來，明年或未來還是可能會再來。
陳時中直言，知道旅遊業者壓力很大，對他們真的很抱歉，也呼籲想出國旅遊的國人先忍忍，趁機「認識台灣多一點」，228以後會再跟專家討論，找出一條兼顧經濟與疫情的解封之路。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。