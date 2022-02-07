新北金虎爺小提燈亮相 粉絲團留言送限量版「金虎帽」
新北金虎爺小提燈今（7）日今亮相！今年以民俗信仰的虎爺將軍設計，有「金虎爺」、「黃虎將軍」、「黑虎將軍」3款造型；預計2月11日起規劃以多點、多時段、實聯制的方式發送12萬份，小提燈發送的資訊，歡迎前往民政局的網站或逕各區公所網址查詢。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-07 15:32:18
民政局長柯慶忠表示，在民間信仰裡，虎爺庇佑孩童平安長大，為孩童配戴虎帽也代表避邪、守護之意，更有「虎爺咬錢來」的招財喻意；除了3款提燈的造型外，特別版將金虎爺的頭部放大，並加上帽帶，就成可戴在頭上的「金虎帽」，且帽帶多孔的設計，可自由調整長度，讓大、小朋友都能方便配戴。
柯慶忠說，「金虎爺」從民俗技藝「掌中戲」發想，是第一隻可當手偶的小提燈，將手指伸進金虎下顎指套內，就可靈活張開老虎大嘴巴，按壓指套上方擋版，也可操控虎鬚動感，讓金虎爺變身活靈活現掌中虎；腹部裝上活動擋片則化身為小提包，可放置餅乾及小物，還能套在手臂當神氣臂套。
新北金虎爺小提燈也參考武財神坐騎「黑虎將軍」與福德正神坐騎「黃虎將軍」，設計2款Q版虎將軍小提燈，搭配三重熊猴森樂園瀑布滑草場、八里渡船頭公園360度旋轉鞦韆、瑞芳四腳亭河邊公園蹺蹺板、中和圓山公園藤蔓鞦韆、鶯歌三鶯棒壘球運動公園遊樂場滑軌等配件，讓小朋友從遊戲中發揮想像力，並認識在地文化。
民政局指出，小提燈並設計各種扣口，方便民眾以隨手可得光源取代LED燈泡，兼顧環保及民俗文化；並特別仿「天竺鼠車車卡通」製作小提燈的行銷影片，臉書「新北民政保平安」也推出線上活動，即日起至2月9日止，前往「2022新北金虎爺小提燈」活動貼文留言，就有機會抽中限量的「金虎帽」。