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全智賢美臉好身材「被他拒絕」！真實內幕讓10億收入飛了

▲全智賢與合作8年的品牌續約失敗。（資料圖／Netflix、The photographer：Kim Young-bae）
▲全智賢與合作8年的品牌續約失敗。（資料圖／Netflix、The photographer：Kim Young-bae）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-07 15:54:50

有「代言女王」封號的南韓女星全智賢，2021年總計代言15支產品，廣告150億韓元，平均一支代言費粗估10億韓元（約台幣2500萬）進帳，稱霸去年韓星代言排行第2名，但今（7日）她與合作8年的戶外服飾品牌續約失敗，據悉應是全智賢復出大作《智異山》收視表現不佳導致。

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▲全智賢新作《智異山》開播倒數。（圖／tvN）
▲全智賢主演的《智異山》收視不佳。（圖／tvN）
全智賢2013年開始就與戶外用品廠牌簽約代言，她一流的吸金功力深受品牌青睞，該品牌曾讚不絕口說：「全智賢透過運動練就結實身材、引領時尚潮流的時尚感，是品牌的最佳代表。」更透露「全智賢羽絨衣」的銷售額驚人，「為品牌做出極大的貢獻」。

根據《體育朝鮮》報導，全智賢確定出演《智異山》時，品牌果斷投入大量贊助，最終卻未取得預期的廣告效果，業界分析除了收視不佳，該劇因使用大量CG特效、品牌LOGO頻繁出現引起觀眾反彈，才導致該廠牌不再跟全智賢續約。

對此，品牌方不承認是《智異山》的後續影響，只是「與作為本公司專屬模特8年多的全智賢合約終止了。以前就有充分討論過，希望為彼此的前途加油」，品牌也說將重整風格，未來會呈現更多不同面貌的產品與形象提供給消費者。

▲全智賢今辣裝出席記者會。（圖／愛奇藝國際站）
▲全智賢是南韓代言女王。（資料圖／愛奇藝國際站）
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