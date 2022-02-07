2022紅白收視出爐！「黃子佼、小S拌嘴」最多人看
台視每年都會舉辦除夕特別節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》，眾星雲集、節目高潮迭起，今年全體平均收視2.19，分段收視8點至9點間高達3.39，其中每分鐘收視最高4.11 (收視人口893,000 )，落在玖壹壹玩遊戲、黃子佼致贈匾額「雅洲娣一」給小S橋段，拌嘴的逗趣模樣為全段收視最高點。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-07 16:14:14
次高點3.56 (收視人口773,000 )為「鐵肺歌后」彭佳慧為台視60週年獻唱八點檔主題曲，還與觀眾互動送紅包，第三高3.45 (收視人口750,000 )則為致敬台視經典節目「龍兄虎弟音樂教室」，即張秀卿扮演葉璦菱，以及卡古模仿劉德華演唱《愛情限時批》，搞笑橋段逗樂全場。
官方網路平台部分(統計至7日上午9時止)，獲最高點閱觀看次數的是「《全明星運動會》搬到小巨蛋，兩隊登紅白叫陣廝殺，誰是「龍騰虎躍」會外賽的大贏家？！」累計9.4萬次，接著為「饒炸小巨蛋！頑童MJ116合體快嘴RAP」累計7.3萬次，「王心凌魅力唱跳經典組曲」累計4.2萬次，網友誇讚精采程度足以媲美演唱會：「沒有人可以甜一輩子，但王心凌可以！」