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安排新疆運動員點燃冬奧聖火！美批中國試圖轉移注意力

▲2022年冬奧會開幕式上，中國安排新疆運動員衣拉木江（左）和趙嘉文點燃冬季奧運聖火。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022年冬奧會開幕式上，中國安排新疆運動員衣拉木江（左）和趙嘉文點燃冬季奧運聖火。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-07 15:57:48

北京冬奧開幕典禮周末順利進行，典禮上由兩名中國運動員點燃聖火，分別為越野滑雪選手迪妮格爾‧依拉木江（Dinigeer Yilamujiang）和越野滑雪、跳台滑雪的北歐兩項（Nordic combined）選手趙嘉文，其中依拉木江因為身為新疆維吾爾族裔而擔任火炬手引人注目，美方為此則痛批「這是中國當局試圖轉移維吾爾人正在遭受迫害的注意力」

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北京冬奧遭到美國與其他盟國外交抵制，原因在於中國處理新疆人權議題的手法無法說服國際，然而在北京冬奧開幕式上，中國卻刻意安排一位新疆維吾爾族女性運動員，點燃國家體育場「鳥巢」的聖火，向所有外交抵制北京冬奧的世界領袖發出「別對中國說教」的態度。

▲北京冬奧即將開幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京冬奧開幕前被多國以人權疑慮為由遭到外交抵制。（圖／美聯社／達志影像）
根據《法新社》報導，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）昨（6）日接受採訪時，批評中國選擇新疆維吾爾族運動員持火炬的目的在於意圖分散我們對於少數民族遭迫害的關注，「這是中國當局試圖轉移我們對真正問題的注意力，即維吾爾族人正在遭受酷刑，維吾爾族人正在遭受中國的虐待，我們需要把這個問題放在首要關注位置」。

彭博新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）總編布朗（Andy Browne）於NBC開幕轉播節目中表示，「這是對拜登總統缺席奧運會的回擊，也是向西方發出訊息：別對中國說教，不管是人權或任何其他問題」；此外，《紐約時報》報導為「維吾爾名字的運動員」並稱是「被逼點火」。《華爾街日報》則強調參加冬奧開幕的國家元首，大多是被排除在拜登召開的「民主峰會」之外，充滿負面情緒。

受疫情影響，本屆冬奧開幕式人數設有限制，中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲廷（Vladimir Putin）和國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）都在看台上觀看開幕儀式；入場順序中希臘依傳統是第一隊，最後一隊則是地主隊中國的176位選手。
 

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