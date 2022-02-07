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後悔當莫德納疫苗實驗白老鼠　美教授：以人命換錢

▲美國波士頓大學副教授痛斥莫德納藥廠不願分享mRNA技術，導致疫情被延長，就如同「以人命換利潤」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國波士頓大學副教授痛斥莫德納藥廠不願分享mRNA技術，導致疫情被延長，就如同「以人命換利潤」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-07 17:03:51

美國莫德納公司研發的新冠疫苗近日獲得美國食品暨藥品管理局（FDA）批准完全使用授權（full approval），成為繼輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）之後，第二款通過美國完全使用授權的疫苗。不過曾自願參加莫德納藥廠的新冠疫苗實驗的美國波士頓大學副教授曼奇克（Jeremy Menchik），最近透露他在疫苗成功問世之後宣布退出的原因。曼奇克表示對藥廠以人命牟取暴利的行為深感失望，更狠批莫德納拒絕分享mRNA技術的行為，等於是以人命和延長疫情來換取巨額利潤。

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曼奇克1月投書美國《波士頓環球報》旗下健康新聞網站「Stat News」，透露他在2020年7月成為最初加入莫德納人體實驗的「白老鼠」之一，同時還有3萬名志願者與他一同參與試驗。曼奇克做為2個孩子的爸，仍願意參與實驗，是因為他關心孩子未來的世界會長甚麼樣，認為幫助莫德納研發疫苗，繼而幫助全世界脫離疫情苦海是相當值得的事，「儘管同意將實驗性疫苗注射到體內的風險顯而易見，但潛在的成果更加誘人。」

▲美國波士頓大學副教授曼奇克揭露莫德納藥廠的實驗內幕。（圖／翻攝自波士頓大學官網）
▲美國波士頓大學副教授曼奇克揭露莫德納藥廠的實驗內幕。（圖／翻攝自波士頓大學官網）
曼奇克坦言，要讓一間之前從未上市過疫苗的公司用自己的身體進行實驗，是相當可怕、痛苦、令人疲倦。這一連串的實驗過程包括要去醫院7次、打24通電話、抽血5次、寫數十篇報告，還得被研究人員反覆詢問他的私生活，並接受大量篩檢。曼奇克在實驗6個月之後，才得知自己屬於控制組，也就是施打生理食鹽水而非疫苗。但曼奇克得知疫苗成功之後，仍感到欣喜若狂，他認為自己促進科學進步，同時也拯救生命，在為公衛領域做出「有價值的貢獻」。曼奇克甚至還同意參加針對Delta變異株的加強針實驗。

不過最近幾個月，曼奇克意識到，他曾經以為自己參與了崇高的科學實驗，實際上只是冰冷無情的企業盈利活動。他發現莫德納並未在疫苗成功後盡全力結束這場大流行，而是拒絕向美國政府或是其他藥廠分享mRNA技術，以擴大全球生產規模，導致疫情被「拖延」，而莫德納則從中賺取高額利潤。

曼奇克指出，莫德納預估2021年銷售額落在150至180億美元之間，隨著mRNA技術延伸應用在新冠肺炎以外的疾病上，莫德納和輝瑞公司在未來幾十年的利潤將會相當可觀。甚至有分析指出，這些疫苗製造商每分鐘就能賺進6.5萬美元。曼奇克感到諷刺的是，在疫苗仍處於研發狀態時，美國政府已經大手筆提供約25億美元的研發經費，並預定尚未問世的疫苗。

曼奇克指出，若是不採取果斷行動，讓mRNA技術得到更廣泛應用，世界將在未來幾個月、幾年內仍面對更危險、更不詳的新變異株。

曼奇克認為，莫德納行徑相當自私，並強調「莫德納有如今的成就是多方促成的結果，因此已獲利數十億美元的藥廠不應擅自決定人類的未來。」

曼奇克指出，儘管這場科學實驗及成果相當崇高，「但是以人命為代價換取驚人利潤的科學並不高尚，這也是我再也無法憑良心參與莫德納實驗的原因。」他同時也呼籲其他志願者退出實驗，「我們是希望幫助終結疫情，不是為了產生更多藥業億萬富翁。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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