後悔當莫德納疫苗實驗白老鼠　美教授：以人命換錢

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曼奇克坦言，要讓一間之前從未上市過疫苗的公司用自己的身體進行實驗，是相當可怕、痛苦、令人疲倦。這一連串的實驗過程包括要去醫院7次、打24通電話、抽血5次、寫數十篇報告，還得被研究人員反覆詢問他的私生活，並接受大量篩檢。曼奇克在實驗6個月之後，才得知自己屬於控制組，也就是施打生理食鹽水而非疫苗。但曼奇克得知疫苗成功之後，仍感到欣喜若狂，他認為自己促進科學進步，同時也拯救生命，在為公衛領域做出「有價值的貢獻」。曼奇克甚至還同意參加針對Delta變異株的加強針實驗。
不過最近幾個月，曼奇克意識到，他曾經以為自己參與了崇高的科學實驗，實際上只是冰冷無情的企業盈利活動。他發現莫德納並未在疫苗成功後盡全力結束這場大流行，而是拒絕向美國政府或是其他藥廠分享mRNA技術，以擴大全球生產規模，導致疫情被「拖延」，而莫德納則從中賺取高額利潤。
曼奇克指出，莫德納預估2021年銷售額落在150至180億美元之間，隨著mRNA技術延伸應用在新冠肺炎以外的疾病上，莫德納和輝瑞公司在未來幾十年的利潤將會相當可觀。甚至有分析指出，這些疫苗製造商每分鐘就能賺進6.5萬美元。曼奇克感到諷刺的是，在疫苗仍處於研發狀態時，美國政府已經大手筆提供約25億美元的研發經費，並預定尚未問世的疫苗。
曼奇克指出，若是不採取果斷行動，讓mRNA技術得到更廣泛應用，世界將在未來幾個月、幾年內仍面對更危險、更不詳的新變異株。
曼奇克認為，莫德納行徑相當自私，並強調「莫德納有如今的成就是多方促成的結果，因此已獲利數十億美元的藥廠不應擅自決定人類的未來。」
曼奇克指出，儘管這場科學實驗及成果相當崇高，「但是以人命為代價換取驚人利潤的科學並不高尚，這也是我再也無法憑良心參與莫德納實驗的原因。」他同時也呼籲其他志願者退出實驗，「我們是希望幫助終結疫情，不是為了產生更多藥業億萬富翁。」
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