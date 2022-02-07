COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

預估美國最快3月起升息3至5次　兆豐金5方向拚獲利成長

▲兆豐金控今（7）日舉行金虎年新春視訊團拜，集團高階主管300餘位一同在線上互道恭喜相互祝福，並預期美國最快3月升息25個基本點，並將升息3至5次，對兆豐金也是一大利多，將5方向拚獲利成長。（圖／兆豐金提供）
▲兆豐金控今（7）日舉行金虎年新春視訊團拜，集團高階主管300餘位一同在線上互道恭喜相互祝福，並預期美國最快3月升息25個基本點，並將升息3至5次，對兆豐金也是一大利多，將5方向拚獲利成長。（圖／兆豐金提供）

記者顏真真/台北報導

2022-02-07 16:12:08

在通貨膨脹率居高不下之下，市場預期美國聯準會（Fed）最快3月升息，兆豐金控也預估美國3月起可能有3至5次升息機會，亦是兆豐金的一大利多，有助銀行業績表現，利差及資金運用收益應可提升，獲利動能可望逐步走高，兆豐金並期盼各子公司依循今年既定的發展策略，全力以赴，積極朝5大方向努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（7）日大年初七開工日，兆豐金舉行金虎年新春視訊團拜，集團高階主管300餘位一同在線上互道恭喜相互祝福，董事長張兆順特別感謝同仁過去一年來的努力及付出，新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟及金融，對同仁是極為艱鉅的挑戰，但去年兆豐金控稅後盈餘仍達257.46億元，每股稅後盈餘（EPS）1.89元，較去年成長3%，雖然相較於國內其他金控同業，獲利成長幅度較小，但票券、證券、產險、ＡＭＣ及創投等子公司表現相當亮眼，期望集團上下繼續攜手同心，持續朝既定的發展方向努力，未來續創佳績。

面對今年整體大環境將有很大的變化，美國聯準會在其政策小組1月會議後發表聲明暗示，其基準短期借款利率最快可能在3月調升25個基本點，並計畫大幅縮減資產負債表，以因應高通膨，兆豐金認為這是一大利多，利差及資金運用收益應可提升，獲利動能可望逐步走高。

兆豐銀行總經理蔡永義也預期，美國聯準會今年3月份起可能有3到5次的升息機會有助銀行業績的表現，因此，提出加快數位化及數位轉型、提振企金放款動能、轉型消金放款、擴大財管業績與手收規模、靈活財務操作並擴大投資部位、改善存款結構等5大重點業務目標，希望能帶動兆豐銀行獲利榮景。

展望今年，兆豐金認為全球經濟將持續面臨新冠肺炎變種病毒持續肆虐、供應鏈瓶頸、嚴重的通貨膨脹、中國大陸經濟發展的隱憂及地緣政治緊張衝突等五大威脅，而這些威脅都會造成金融市場的激烈波動。張兆順也期勉經營團隊，要密切掌握後續的動態發展，提前研擬妥善因應對策，降低對營運上的衝擊，並將危機化為轉機，同樣要以「三C」積極應對挑戰（CHALLENGE）、勇於變革（CHANGE）、掌握新商機（CHANCE），創造兆豐金的價值及同仁、股東的雙贏。

張兆順也提到，兆豐銀行過去幾年正努力積極轉型，但轉型並非一蹴可及，期間需要不斷磨合與溝通修正，才能發展出最適模式。有小部分業務轉型已展現努力的成果，例如信用卡歷經3年轉型，如今流通卡數超越百萬張，去年轉虧為盈，成績斐然，他亦鼓勵同仁在各項業務發展應有願景，設定具體目標，提出行動方案，發掘潛在客戶，思考上要跳脫原來的模式，大膽提出規劃，勇於投資系統，積極數位轉型。

兆豐金總經理胡光華也期盼各子公司依循今年既定的發展策略，全力以赴外，並且積極朝5大方向努力，包括一、掌握全球升息契機，妥善做好資產負債配置；二、持續落實執行ESG行動方案，並開拓相關投融資商機；三、積極推動數位轉型計畫，並擴大金融生態圈；四、提升財務操作能力，增加獲利貢獻；五、強化線上線下共銷機制，創造集團資源整合效益。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀