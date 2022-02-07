預估美國最快3月起升息3至5次　兆豐金5方向拚獲利成長

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面對今年整體大環境將有很大的變化，美國聯準會在其政策小組1月會議後發表聲明暗示，其基準短期借款利率最快可能在3月調升25個基本點，並計畫大幅縮減資產負債表，以因應高通膨，兆豐金認為這是一大利多，利差及資金運用收益應可提升，獲利動能可望逐步走高。
兆豐銀行總經理蔡永義也預期，美國聯準會今年3月份起可能有3到5次的升息機會有助銀行業績的表現，因此，提出加快數位化及數位轉型、提振企金放款動能、轉型消金放款、擴大財管業績與手收規模、靈活財務操作並擴大投資部位、改善存款結構等5大重點業務目標，希望能帶動兆豐銀行獲利榮景。
展望今年，兆豐金認為全球經濟將持續面臨新冠肺炎變種病毒持續肆虐、供應鏈瓶頸、嚴重的通貨膨脹、中國大陸經濟發展的隱憂及地緣政治緊張衝突等五大威脅，而這些威脅都會造成金融市場的激烈波動。張兆順也期勉經營團隊，要密切掌握後續的動態發展，提前研擬妥善因應對策，降低對營運上的衝擊，並將危機化為轉機，同樣要以「三C」積極應對挑戰（CHALLENGE）、勇於變革（CHANGE）、掌握新商機（CHANCE），創造兆豐金的價值及同仁、股東的雙贏。
張兆順也提到，兆豐銀行過去幾年正努力積極轉型，但轉型並非一蹴可及，期間需要不斷磨合與溝通修正，才能發展出最適模式。有小部分業務轉型已展現努力的成果，例如信用卡歷經3年轉型，如今流通卡數超越百萬張，去年轉虧為盈，成績斐然，他亦鼓勵同仁在各項業務發展應有願景，設定具體目標，提出行動方案，發掘潛在客戶，思考上要跳脫原來的模式，大膽提出規劃，勇於投資系統，積極數位轉型。
兆豐金總經理胡光華也期盼各子公司依循今年既定的發展策略，全力以赴外，並且積極朝5大方向努力，包括一、掌握全球升息契機，妥善做好資產負債配置；二、持續落實執行ESG行動方案，並開拓相關投融資商機；三、積極推動數位轉型計畫，並擴大金融生態圈；四、提升財務操作能力，增加獲利貢獻；五、強化線上線下共銷機制，創造集團資源整合效益。