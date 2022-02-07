家暴男打到逃婚「3度嫁不出」 女星移居美國10年現況曝
模特兒出身的胡安安（原名許安安），拍攝《麻辣鮮師》、《白色巨塔》等戲劇，在演藝圈嶄露頭角，外型時尚又洋派的她，身邊追求者一個接一個，可惜一生遇到太多渣男，3度與婚姻擦身而過，10年前她移居美國，發展美妝、油畫等教學事業，近來透露自己過得很好，要台灣的粉絲別為她擔心。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-07 16:12:29
胡安安有3次機會當上新娘，27歲那年和男友論及婚嫁，可是交往4年期間男友動粗3次，最後一次胡安安被打到腦出血，才決心分手渣男，遠赴美國療傷，後來她認識了一個家裡開中菜館的餐飲業二代，原本有可能走上紅毯，但是男友脾氣火爆，吵架時說話特別傷人，終究無法託付終身，兩人這段感情也不了了之。
胡安安唯一一次公布婚訊，是在2017年被華裔男友求婚，可是求完婚後拖了3年，男友始終沒有要辦婚禮，連婚前健康檢查也不願意去做，胡安安心灰意冷的說：「每一年都要被人家問，妳也會覺得很煩。」她認為男友還沒準備好用老公的心態，跟別人成為生命共同體，遇到太多渣男的她，已經預見未來的危機，不如放手成全彼此，省得雙方都不快活。
在2012年移居美國的胡安安，10年來淡出螢光幕，在美國創立自己的沙龍「安安美學堂」、也做過電視電影造型設計師，在年節假期間，胡安安在限時動態透露很想念台灣親友，「愛我的寶貝們，請放心，我在這過得很好，愛你們，新年快樂。」
※【NOWnews 今日新聞
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