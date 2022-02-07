快篩偽陽性高　柯文哲：有症狀先篩檢再上工

春節年假期間，民眾南北往返拜年或旅遊頻繁，有地方衛生局因而呼籲，民眾開工前先自行快篩。不過，指揮中心提醒快篩偽陽性高。台北市長柯文哲今（7）日呼籲有症狀先篩檢再上工。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-07 16:48:12｜2022-02-07 16:51:08
柯文哲昨日在臉書呼籲企業用「快篩取代團拜」，不過，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥認為快篩的偽陽性比率過高，部分醫界人士也此認為舉恐矯枉過正。北市今日防疫因應記者會，柯文哲改口表示，有企業要求快篩再上工，他認為大可不必，若感覺症狀先篩檢，確定陰性之後再上工。
柯文哲指出，若有錢可以到藥局或便利商店買快篩試劑，北市與369家診所合作，每家發送100隻快篩試劑，若快篩呈陽性，打衛生局防疫專線(02)2375-3782，將安排防疫計程車載送至社區採檢院所進一步採檢。
柯文哲表示，第一劑疫苗北市接種率91.46%，打兩劑83.97%，第三劑追加劑27.93%，北市BNT預約率只有31%，他呼籲打疫苗不要挑三揀四，現在已經上工有疫苗就打。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。