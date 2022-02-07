旗津社區篩檢10928人全陰性 陳其邁鞠躬感謝旗津人配合
高雄市今（7）日新增一名新冠肺炎本土確診者，市長陳其邁表示，個案1月24日已經匡列隔離，沒有社區傳播風險，而旗津社區昨日篩檢10928人全數為陰性，目前至2月6日的擴篩，共16422人篩檢並沒有新增確診，隨即陳其邁和衛生局簡任技正潘炤穎一起站起來向旗津居民鞠躬，感謝市民朋友配合共同防疫。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-07 17:06:21
陳其邁指出，在最困難的時候，感謝市民配合市府防疫措施，一天就篩檢一萬多人，沒有任何確診個案，他轉述很多旗津的市民朋友已經篩檢很多次，不斷的戳鼻子，這個年也比較不好過，但是市府是為了要市民安全，以後振興措施時，也會挺旗津人，大家都是一家人，也請大家放心。
不過，陳其邁也說，旗津社區目前傳染風險低，但未確保安全，他也重申目前旗津社區防疫措施仍繼續維持暫停辦理大型集會，如婚宴、廟會、教會、社區活動中心等，另外暫停關懷據點，餐廳防疫持續升級並需使用隔板，卡拉ok、小吃部唱歌務必戴口罩。陳其邁表示，針對旗津防疫還是希望觀察幾天，篩檢告一段落後就會恢復正常狀況跟活動。
陳其邁也鼓勵長者施打疫苗，他表示，社區疫苗接種都持續提供服務，市民可前往施打，增保護力，長輩75歲以上，要打疫苗，第三劑續打中，計程車專車接種，也一樣提供500元獎勵。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎也公布今天新增個案（案19288）與高雄群聚相關，感染源是案18490，為同住家人，Ct值30.4，1月24日匡列，2月6日隔離第13天採檢確診，期間沒有症狀，屬於無症狀感染。
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