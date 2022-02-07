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與病毒共存！醫曝「疫情結束」兩方法：可停止篩檢

▲中華民國基層醫療協會理事長林應然認為，台灣可考慮停止篩檢，結束疫情的關鍵為群體免疫，可靠自然感染或是疫苗接種達成。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲中華民國基層醫療協會理事長林應然認為，台灣可考慮停止篩檢，結束疫情的關鍵為群體免疫，可靠自然感染或是疫苗接種達成。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-02-07 17:17:38

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增2例本土確診個案，指揮官陳時中認為，疫情看起來已逐漸穩定，中華民國基層醫療協會理事長林應然今接受《NOWnews今日新聞》採訪時提出，新型變異株Omicron感染多為輕症，可考慮停止篩檢，結束疫情的關鍵為群體免疫，可靠自然感染或是疫苗接種達成。

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今本土僅新增2例新冠肺炎確診病例，皆為居隔中陰轉陽個案，陳時中表示，從過年至今，沒有新增傳播鏈，整體疫情看起來逐漸穩定，但還須持續觀察，第二級疫情警戒標準延長至2月28日。

目前針對高雄港引水人確診，旗津展開全區篩檢，各地的篩檢站也持續設立，對於台灣是否應再提高篩檢量，林應然認為，台灣雖可以買更多機器即時檢測，但卻相當耗費醫療量能，且篩檢不是一次就結束，間隔兩三日後也還須繼續篩檢，「你到底要篩多久？」

林應然分析，有兩種情況可以停止篩檢，一是當個案很少，僅侷限在部分地區，像是高雄港或是某工廠等，政府可針對熱區連續兩週進行篩檢，若檢出確診者就進行隔離，陰性者也不可與外界接觸，待熱區兩週持續完成篩檢就可停止；但另一種狀況是像歐美感染者眾多，範圍廣大，就無法篩查。

「要發生群體免疫，疫情才會結束」，林應然進一步指出，想要達成群體免疫有兩種方法，包含施打疫苗與自然感染，以新型變異株Omicron感染者多為無症狀或是輕症時，「就可以考慮與病毒共存」，且台灣社會多會戴口罩，這個優點連歐美社會都做不太到，因此針對已施打兩劑疫苗者也不必有過多限制。

林應然直言，以台灣目前的情況下，已經可以停止篩檢，依靠疫苗接種、戴好口罩就可以好好生活，不過未接種疫苗者應自負染疫風險，只是對政府而言，過去有數次清零的政績存在，「他還活在光榮的記憶裡面」，不敢馬上放任疫情，且民眾可能也還沒辦法適應，依然活在過去的恐怖經驗裡，所以政策才會逐步解封。

「人不可能一直活在被關押起來、被隔離、採檢、匡列的生活裡面」，林應然分享，美國入境是憑藉疫苗接種，台灣也可以仿效，其他部分也可以逐步解封，新型變異株Omicron感染症狀輕微，不用動輒就關閉工廠、到旅館隔離兩周，「已經沒有那個必要性了」，生活將可恢復正常。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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