與病毒共存！醫曝「疫情結束」兩方法：可停止篩檢

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目前針對高雄港引水人確診，旗津展開全區篩檢，各地的篩檢站也持續設立，對於台灣是否應再提高篩檢量，林應然認為，台灣雖可以買更多機器即時檢測，但卻相當耗費醫療量能，且篩檢不是一次就結束，間隔兩三日後也還須繼續篩檢，「你到底要篩多久？」
林應然分析，有兩種情況可以停止篩檢，一是當個案很少，僅侷限在部分地區，像是高雄港或是某工廠等，政府可針對熱區連續兩週進行篩檢，若檢出確診者就進行隔離，陰性者也不可與外界接觸，待熱區兩週持續完成篩檢就可停止；但另一種狀況是像歐美感染者眾多，範圍廣大，就無法篩查。
「要發生群體免疫，疫情才會結束」，林應然進一步指出，想要達成群體免疫有兩種方法，包含施打疫苗與自然感染，以新型變異株Omicron感染者多為無症狀或是輕症時，「就可以考慮與病毒共存」，且台灣社會多會戴口罩，這個優點連歐美社會都做不太到，因此針對已施打兩劑疫苗者也不必有過多限制。
林應然直言，以台灣目前的情況下，已經可以停止篩檢，依靠疫苗接種、戴好口罩就可以好好生活，不過未接種疫苗者應自負染疫風險，只是對政府而言，過去有數次清零的政績存在，「他還活在光榮的記憶裡面」，不敢馬上放任疫情，且民眾可能也還沒辦法適應，依然活在過去的恐怖經驗裡，所以政策才會逐步解封。
「人不可能一直活在被關押起來、被隔離、採檢、匡列的生活裡面」，林應然分享，美國入境是憑藉疫苗接種，台灣也可以仿效，其他部分也可以逐步解封，新型變異株Omicron感染症狀輕微，不用動輒就關閉工廠、到旅館隔離兩周，「已經沒有那個必要性了」，生活將可恢復正常。
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