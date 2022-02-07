找蔡壁如接民眾黨秘書長？ 柯文哲：寫科幻小說能力太強
媒體報導，由於台灣民眾黨主席柯文哲不滿秘書長謝立功處理近期市議員酒駕提名人紛擾，打算由民眾黨立委蔡壁如接任民眾黨秘書長。對此，柯文哲今日直呼，記者寫科幻小說能力太強。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-07 17:12:25｜2022-02-07 17:14:56
北市府今日下午舉行防疫因應記者會，媒體詢問秘書長是否更換？柯文哲先回應，「通常獨家新聞很危險」，直呼「奇怪」，要換秘書長怎麼自己當黨主席都不知道。他強調，主要是詢問蔡壁如選舉的狀況，每個立委都有要負責黨部的業務，報導寫要換秘書長，柯直呼「寫這個科幻小說的能力實在太強」。
針對媒體報導「柯文哲主席找蔡壁如委員接任秘書長」一事，台灣民眾黨發言人張清俊表示，此事未經查證，純屬虛構，黨內目前並無重大人事異動。張清俊表示，柯主席與黨籍立委皆有良好互動，與蔡壁如會面亦是常態，由於各委員皆有其選舉之責任區，彼此交換選情意見十分正常，外界無須過度解讀。
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