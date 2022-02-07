開工報喜！勞動基金去年大賺4511億　收益率達9.65%

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另勞保基金規模為8447億元，收益率9.71%；就保基金規模為1442億元，收益率1.07%；職災保護專款規模為104億元，收益率0.74%;積欠工資墊償基金規模為149億元，收益率5.18%。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4717億元，收益數為404.2億元，收益率為9.88%；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為3億元，收益率為1.97%。
勞金局指出，回顧110年金融市場，隨著各國疫苗施打普及，陸續開放防疫管制措施，加上持續實施財政與貨幣刺激政策，全球經濟從109年的衰退谷底逐步復甦，然而通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及新變種新冠肺炎病毒持續擴散，使得全球經濟存在高度不確定性。
勞金局表示，勞動基金秉持長期投資，穩健收益的理念，持續分散布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產，近年來受到國際政經因素及疫情影響，金融市場波動幅度持續擴大，勞金局持續動態調整投資布局，透過全球區域性及金融資產多元化布局之配置比重微調，期望在承擔合理風險下，進而增加投資機會，以增進基金長期穩健之投資收益。
勞金局說明，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年平均報酬率為5.85%，近5年平均報酬率則為7.09%，長期績效表現穩定。其中在國內股市投資部位，配置約占整體勞動基金20%，今年度投資報酬率為30.6%，優於同期間台股大盤報酬率23.66%。
展望未來，勞金局根據世界銀行於1月11日公布最新半年度的全球經濟展望報告預測，今年全球經濟成長率由去年6月預測的4.3%放緩至4.1%，並表示由於新冠疫情復發、各國財政刺激政策陸續減少及供應鏈瓶頸依舊無法獲得解決，這些因素均為造成經濟成長放緩的風險。在國內方面，財政部1月7日公布110年出口值為4464.5億美元，年增率29.4%，並指出隨著國際間疫苗施打逐漸普及，主要國家相繼推動基礎建設，全球經濟成長前景仍看好。
勞金局認為，整體而言，全球經濟成長持續溫和擴張，帶動企業投資及生產力上升，惟各國央行隨著通貨膨脹壓力上升，將通膨風險列為首要考量因素，逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，而經濟刺激措施退場速度，也將影響金融市場之走勢。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，在既定之資產配置下，審慎布局各類資產並分散風險，以提升基金長期投資效益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。